La niña de 8 años que logró comunicarse con la Estación Espacial Internacional desde su casa

¿Te imaginas realizar uno de tus más grandes sueños con apenas 8 años? Así le sucedió a la pequeña Isabella Payne, del condado de Kent en Reino Unido el pasado 2 de agosto. La niña, con la ayuda de su papá, usó el aparato de radio y logró conectarse a la Estación Espacial Internacional. Durante su llamada, Isabella tuvo la increíble oportunidad de tener una plática de 45 segundo con el comandante de SpaceX Crew-4, Kjell Lingren, quien según afirmó en su cuenta de Twitter ésta ha sido de sus pláticas favoritas. ¿Cómo logró la pequeña contactar al astronauta?

La conexión fuera de este mundo

Matt e Isabella Payne pudieron compartir un momento único, que seguramente nunca van a olvidar. El duo, papá e hija, comparten una gran pasión por la radioafición, la cual Matt le ha inculcado a su pequeña desde que tenía dos años. Pero, el pasado 2 de agosto, los dos fueron testigos de un momento inolvidable, pues decidieron darle buen uso a su pasatiempo y realizaron una llamada a la Estación Espacial Internacional, utilizando el equipo de Matt, M0LMK, según informó TMX. Al realizar la llamada, del otro lado de la línea contestó Kjell Lindgren, comandante de la NASA del programa SpaceX Crew-4: “Bienvenido a la Estación Espacial Internacional”. La tierna conversación entre la pequeña Isabella y Kjell se ha vuelto viral y a través de su cuenta de Instagram, la ISS (International Space Station) compartió el audio completo en donde se puede escuchar toda la conversación: “Mi nombre es Isabella, tengo 8 años”, dijo la pequeña al astronauta, “Isabella, es genial hablar contigo, gracias por hablar por radio y saludar”, contestó Lindgren a la niña antes de despedirse. Además, la Estación Espacial Internacional compartió lo que significan los códigos que utilizaron en su llamada para que todos puedan entender a detalle la conversación: “¡Aprende la modalidad lingüística! Aquí está la traducción de los dos radioaficionados durante su llamada. Mike Zero Lima Mike Kilo ‘MZMLMK’: indicativo de radioaficionado del padre de Isabella. November Alpha One Sierra Sierra’NA1SS’: el indicativo de la estación espacial. Five and Nine: la conexión de audio es alta y clara. Seven threes: Cuídate, saludos”, se lee en la red social de la ISS.

El agradecimiento a Isabella

Al finalizar la llamada, Matt, el padre de la pequeña compartió a través de su cuenta de Twitter un agradecimiento al comandante espacial por tomarse el tiempo de contestarle a Isabella y cumplir su sueño: “23 de abril de 2016. Una niña de 2 años se sentó en mis rodillas y vio a los estudiantes de la escuela Wellesley House platicar con @astro_timpeake, un evento que ayudé a organizar. Hoy ella tuvo su oportunidad. Muchas gracias @astro_kjell, has cambiado su mundo”, escribió orgulloso el padre de Isabella. En pocas horas, el comandante de la Estación Espacial Internacional contestó entusiasmado al tweet de Matt e Isabella: “Me he divertido mucho usando la estación de radioaficionado #ARISS #NA1SS en la @Space_Station para hablar con radioaficionado de todo el mundo. ¡Incluso he trabajado (extraoficialmente) en estaciones en todos los continentes! Pero este pudo haber sido mi contacto favorito hasta ahora. ¡Gracias Isabella y @m0lmk!”, contestó Kjell Lindgren agradeciendo al dúo por la experiencia.