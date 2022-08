El pequeño que persiguiendo burbujas encontró a una mujer desaparecida

Los milagros si existen y en más de una ocasión hemos sido testigos de que los de los sucesos más increíbles. Hace apenas unas semanas, Natalie Lucas se convirtió en toda una heroína de la vida real al ayudarle a una pareja a tener a su bebé en plena alberca, también hemos visto a los animales más tiernos convertirse a todos unos superhéroes al rescatar a sus dueños de las situaciones más complicadas, pero ¿alguna vez has visto a un pequeño de menos de dos años convertirse en un héroe? Parecía ser un día normal en la vida de Ethan. El pequeño estaba junto con su mamá Brittany Moore en el patio de su casa disfrutando de una perfecta tarde, persiguiendo burbujas, cuando se percató de algo muy inusual.

El hallazgo de Ethan

Mientras que el pequeño, que no ha cumplido ni dos años, estaba disfrutando de una perfecta tarde de actividades al aire libre, algo captó su atención. Al perseguir burbujas en su patio el pasado viernes, Brittany se percató que Ethan se distrajo de su juego y se quedó viendo algo, por lo que la madre de acercó a su bebé para averiguar qué es lo que había encontrado, según informó Moore a WGCL-TV, medio afiliado a CBS. Fue ahí cuando el niño le dijo a su mamá que vio uno pies. “Me acerqué y le dije: ‘¿Qué ves amigo?’, y él señaló y me dijo: ‘Pies’, a lo que le contesté: ‘Está bien, ¿puedes repetir eso otra vez? ¿Qué dijiste?’, y él me volvió a contestar: ‘Pies’, expresó la Brittany al medio estadounidense. Según dijo Moore, después de eso ella se agachó para estar al nivel de su hijo y fue ahí qué también vio los pies de una persona.

¿Quién es la persona que encontró Ethan?

De forma milagrosa, el pequeño héroe se topó con lo pies de una mujer que llevaba desaparecida desde el 8 de agosto, según explicaron los medios locales. Se trata de Nina Lipscomb, una mujer de 82 años que sufre de Alzheimer en etapa temprana. Nina fue reportada como desaparecida el pasado 9 de agosto, según informó FOX WAGA-TV. El hijo de la mujer de 82 años, Thomas Lipscomb le explicó a los medios estadounidenses que ella se encontraba en el Condado de Coweta visitando a su familia, tal y como lo ha hecho todos los años. Sin embargo, el martes por la mañana salió temprano de casa y los familiares no se dieron cuenta hasta que Nina se fue demasiado lejos. Desde ese momento, Thomas y su familia la reportaron como desaparecida, y de forma inmediata, las autoridades comenzaron la búsqueda de Lipscomb. Según explicó el hijo de la mujer desaparecida, utilizaron helicópteros con cámaras térmicas y muchos voluntarios durante la búsqueda de su madre, sin embargo, la única pista que tenían era que la habían visto caminando por última vez por Gordon Road, a unos 9 kilómetros de la casa donde se estaba quedando. Afortunadamente, y tras varios días de búsqueda, Nina por fin fue encontrada, pero fue el pequeño Ethan quien dio con ella. Cuando llegaron las autoridades al hogar del pequeño héroe, pudieron identificar rápidamente que se trataba de la mujer que habían estado buscando, por lo que alertaron de forma inmediata a la familia de Nina, según explicó WGCL-TV. Al día siguiente, la mujer fue ingresada al hospital para su evaluación y al salir de las instalaciones médicas pudo conocer a su salvavidas. “Utilizamos todos los recursos que pensamos que necesitábamos, al final del día, fue un niño pequeño quien salvó el día. Los ángeles vienen en todas las formas y tamaños”, se lee en una publicación de Karen Lipscomb, la hija de Nina, en donde agradece a Ethan y su familia por haber encontrado a su mamá.