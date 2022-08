La reacción de Padma Lakshmi, de Top Chef, al ataque a su ex esposo Salman Rushdie El escritor fue apuñalado el pasado viernes durante una conferencia en Nueva York

Salman Rushdie, el autor británico y creador de ‘Los Versos Satánicos’, libro por el cual recibió amenazas de muerte por parte de Irán en la década de los 80, fue atacado y apuñalado en el cuello el pasado viernes 12 de agosto durante una conferencia que estaba a punto de dar en Nueva York. La noticia se dio a conocer a través de una publicación por parte de un reportero de Associated Press, quien según explicó, vio a un hombre confrontar al autor de 75 años en el escenario antes de comenzar a golpearlo. De acuerdo con el medio estadounidense, Salman fue derribado y después fue trasladado en helicóptero al hospital. A pesar de que el domingo se informó que Rushdie se encontraba en estado crítico, hoy se dio a conocer que el autor ya no está conectado al respirador y va mejorando.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS DE ACTUALIDAD

Natalie Lucas, la salvavidas que ayudó a traer a un bebé al mundo en una alberca

El asesinato de un piloto de NASCAR en una gasolinera que ha conmocionado al automovilismo

El mensaje de Padma

El famoso escritor británico-estadounidense estuvo casado en cuatro ocasiones una de las cuales fue con Padma Lakshmi desde el 2004 y hasta el 2007. A pesar de que fue un matrimonio corto, Lakshmi en varias ocasiones ha admitido que tuvieron una gran relación y fue muy afortunada en conocer a Rushdie: “Él fue lo mejor que me ha pasado en la vida. El hecho de que alguien de ese calibre estuviera lo suficientemente interesado en mí como para querer invitarme a almorzar fue algo increíble. La endometriosis definitivamente fue una de las principales razones por las que nuestro matrimonio fracasó y no creo que ninguno de los dos lo entendió en ese momento. Creo que eso también se debe a que lo oculté hasta cierto punto”, expresó la conductora a People en 2016. Sin importar que sus vidas hayan tomado caminos diferentes, Padma expresó su conmoción por lo sucedido con su ex esposo y a través de su cuenta de Twitter la estrella de Top Chef decidió mostrar su apoyo a Salman en estos complicados momentos: “Aliviada de que @SalmanRushdie está saliendo adelante después de la pesadilla del viernes. Preocupada y sin palabras, finalmente puedo exhalar. Ahora esperando una rápida recuperación”, se lee en el perfil de la presentadora del popular reality de cocina.

La pareja que decidió casarse en el hospital con su bebé

El ataque a Salman

Según informó el medio estadounidense, el escritor fue apuñalado el viernes en el centro educativo Chautauqua en Nueva York. Salman se estaba preparando para dar una conferencia cuando un hombre se le acercó y lo golpeó. Las autoridades locales confirmaron poco después que Hadi Matar de 24 años fue arrestado después del ataque por un policía estatal y permanece bajo custodia al ser el sospechoso principal. El domingo, la familia de Rushdie informó que el autor se encontraba en estado crítico, sin embargo, el hijo Zafar y el agente de Salman, Andrew Wylie, confirmaron que el escritor ya no está conectado al respirador artificial e incluso bromeó con los doctores y familiares, dando esperanza a una pronta recuperación. “Aunque las lesiones que le cambiaron la vida son graves, su habitual sentido del humor luchador y desafiante permanece intacto”, expresó Zafar Rushdie, hijo del famoso autor en un comunicado oficial.