El trágico fallecimiento de una madre a bordo de un avión Según informaron los familiares de Helen Rhodes, la mujer se quedó dormida y no pudieron reanimarla

Lo que parecía un viaje de mudanza normal, terminó en una terrible tragedia para la familia de Helen Rhodes, quien a los 46 años perdió la vida durante un vuelo de aproximadamente 14 horas de Hong Kong a Reino Unido. De acuerdo con la información proporcionada por los familiares de la mujer, Helen fue encontrada inconsciente iniciando el vuelo y desafortunadamente no pudo ser reanimada.

El trágico viaje de la familia

La triste noticia la dio a conocer la amiga de Helen, Jayne Jeje a través de un GoFundMe. Según se lee en la página de recaudación de fondos, Rhodes se encontraba viajando con su esposo y dos hijos de Hong Kong cuando murió mientras dormía durante el vuelo. De acuerdo con Jayne Jeje, la familia había decidido regresar al Reino Unido tras haber vivido por casi dos décadas en el país asiático. “Todavía estamos incrédulos y conmocionados por el repentino fallecimiento de nuestra querida amiga Helen Rhodes, cuya vida ha tocado a muchas personas tanto en Hong Kong como en el Reino Unido. El 5 de agosto de 2022, Helen murió mientras dormía en su vuelo de Hong Kong al Reino Unido. Helen fue encontrada inconsciente unas horas después del comienzo del viaje. A pesar de todos los esfuerzos, Helen no pudo ser reanimada. Todo esto se desarrolló frente a sus hijos. Durante las 8 horas restantes del vuelo, Helen se quedó dormida sin aliento en su asiento. (…) Después de aterrizar en Alemania y seguir el protocolo, Helen permaneció en Frankfurt mientras que su esposo Simon y sus dos hijos pequeños (Nathan y Emma) tuvieron que irse al Reino Unido sin ella”, se lee en la página de GoFundMe.

Según informó Jayne, Helen y su familia habían vivido durante 15 años en Hong Kong, país donde la mujer logró hacer muchos amigos. Rhodes fue una de las primeras integrantes del diverso grupo Tung Chung Mums, en el cual más de 200 mujeres se apoyaban y resolvían dudas y de acuerdo con la información proporcionada por Jeje, Helen nunca dudaba en ayudar a los demás. A pesar de que la madre de Nathan y Emma estaba nerviosa por su regreso a Inglaterra, Jayne explicó que estaba muy contenta ya que volvería a ver a su familia: “Helen estaba emocionada y nerviosa por la mudanza, pero esperaba ver a su familia en casa, ya que no los había visto desde el comienzo de la pandemia. Lamentablemente, nunca pudo volver a verlos”, se lee en la página de recaudación de fondos, la cual hasta el momento lleva más de 28,000 libras esterlinas acumuladas (aproximadamente $684,360 pesos mexicanos). Según los datos proporcionados en el GoFundMe, lo conseguido de esta recaudación será destinado directamente a Simon, Nathan y Emma para ayudarlos con los gastos inesperados que puedan surgir para el funeral de Helen y para apoyar a financiar los gastos de sus hijos en lo que su esposo lidia con la pérdida de su amada: “A todos los que conocieron a Helen o se sintieron conmovidos por su historia, gracias por los amables mensajes y el apoyo. Como sabemos, esto es solo el comienzo para los Rhodes. Lo que sigue después de todo esta será un largo camino por delante para recoger los pedazos. Construir una vida sin Helen no será fácil. Sé en mi corazón que esta bendición para la familia le sentaría bien a Helen. No querría que sus seres queridos tuvieran más cosas de qué preocuparse. (…) Vamos a continuar con esta plataforma abierta, ya que el desborde de sentimiento para hacer algo nos ayuda a todos a sobrellevar el día a día, minuto a minuto. Por favor sepan que están haciendo una gran diferencia. De nuevo, gracias, gracias”, escribió Jayne Jeje, la amiga de Helen.