La entrañable amistad entre un rinoceronte y una cebra que ha encantado al mundo

No es la primera vez que los animales se roban nuestros corazones con las historias más emotivas y lindas posibles que nunca dejan de sorprendernos. En esta ocasión se trata de una de las amistades más tiernas que ha dado la vuelta al mundo, entre un bebé rinoceronte y una bebé cebra. A través de sus redes sociales y sitio web, el santuario de Sudáfrica, Care For Wild ha compartido lo momentos más entrañables de la amistad entre estos pequeños huérfanos.

El santuario de rinocerontes

Care For Wild Rhino Sanctuary es el santuario de rinocerontes huérfanos más grande del mundo ubicado en Sudáfrica, el cual se ha dado a la tarea de rescatar y rehabilitar a los animales, además de reconstruir, liberar y proteger a las especies en sus hábitats naturales dándole esperanza a los rinocerontes y otras especies que rápidamente estaban desapareciendo debido a la caza furtiva, la cual llevó a los rinocerontes blancos a ser considerados como especie casi amenazada, mientras que los rinocerontes negros pasaron a la lista de peligro crítico de extinción. Gracias a los esfuerzos del equipo del santuario, el bebé rinoceronte Daisy y la cebra Modjadji fueron rescatados con éxito después de que quedaran huérfanos.

La entrañable amistad

Según informó Care For Wild ambos animales fueron hallados en muy malas condiciones con pocas horas de vida. Daisy, fue encontrada con solo 12 horas de edad con una infección umbilical muy fuerte en diciembre, y los cuidados que le brindó el equipo de rescatistas le salvaron la vida. Por otro lado, Modjadji, fue encontrado apenas con vida con aproximadamente una semana de edad en noviembre. Ahora, los dos tiernos animales de menos de un año son los mejores amigos y según se lee en las redes sociales del santuario son inseparables. Pero ¿cómo se hicieron amigos? De acuerdo con los datos proporcionados por Care For Wild, la entrañable amistad surgió mientras a los pequeños los estaban cuidado en la UCI (Unidad de cuidados intensivos) durante seis meses. Durante todo este tiempo los expertos del santuario han publicado videos y fotografías de los mejores amigos y han asegurado que el apoyo que se han dado mutuamente ha sido de gran ayuda en su recuperación: “Hola mundo, soy Daisy. Espero que todos estén teniendo un hermoso sábado. Hace exactamente una semana que comencé a sentirme mejor y cada día me siento más fuerte. Han sido muchos los altibajos. Amo a mis cuidadores humanos, pero hay alguien muy especial que también merece un gran agradecimiento y mucho amor durante estas últimas semanas. Mi mejor amigo Modjadji. Gracias por nunca apartarte de mi lado, por siempre estar conmigo y por hacerme sentir segura. Gracias por cuidarme, por ayudarme a levantarme cuando luchaba y por abrazarme en la noche. Gracias por ser mi amigo”, se lee en el perfil de Instagram del santuario. Además, hace algunas semanas, a través de otra publicación, los cuidadores de los tiernos amigos confirmaron que ambos animales salieron de cuidados intensivos y ahora juntos exploran nuevos terrenos dentro del santuario. Sin embargo, los expertos de Care For Wild esperan que pronto puedan pasar más tiempo separados para eventualmente regresar a su hábitat natural: “Un día tendrá la edad y la fuerza suficientes para entrar en el programa de reconstrucción y liberación. Por ahora, tiene un largo camino por delante, ¡pero definitivamente está galopando en la dirección correcta!”, escribieron los cuidadores de Daisy celebrando su séptimo mes de vida.