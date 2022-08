Conmoción por el fallecimiento de la actriz de Televisa Aranza Peña a los 26 años

El mundo del espectáculo se ha vestido de luto tras confirmarse el sensible fallecimiento de la Aranza Peña a los 26 años. La joven actriz, que era reconocida por su participación en algunos capítulos de programas como La Rosa de Guadalupe, Como Dice el Dicho y Esta Historia me Suena, lamentablemente murió en un accidente automovilístico ocurrido en Salina Cruz, Oaxaca, de donde era originaria, la noche del pasado 6 de agosto, según han reportado medios locales.

La noticia fue confirmada a través de las redes sociales del Centro de Educación Artística de Televisa (CEA), lugar en el que Aranza estudio actuación por algunos años, donde además de lamentar la partida de la incipiente actriz, se solidarizaron con su familia, enviándoles sus más profundas condolencias ante esta irreparable pérdida. “Con profunda pena nos unimos al dolor que embarga a la familia y amigos de @aranzapenaa por su sensible fallecimiento. Descanse en paz”, se puede leer en la publicación de Instagram en la que además han compartido una foto en blanco y negro de la joven artista, quien de acuerdo con el diario El Universal, era hija de Sergio Peña Aburto, regidor de Salina Cruz.

Como era de esperarse, la noticia tomó por sorpresa a muchos de sus amigos y colegas famosos, quienes incrédulos ante la partida de Aranza reaccionaron a través de sus redes sociales, donde desearon un bien viaje a la también influencer. “En paz descanse”, escribió la actriz Karyme Lozano en la publicación que compartió el CEA en su perfil de Instagram, uniéndose a ella otros famosos como Julio Ron, Gerardo Murguía y Deborah Hallal.

Cabe destacar que, aunque Aranza se inició como actriz, lo cierto es que en redes sociales era reconocida por muchas personas, pues a través de ese medio solía compartir los detalles de algunos de los viajes que realizó por el mundo, así como sus mejores looks. De hecho, tenía más de 100 mil seguidores en Instagram y su fama en redes iba en ascenso, pues en los últimos años se había enfocado en hacer crecer su comunidad a través de estos medios, dejando en pausa su faceta como actriz. Por otro lado, la joven artista también formó parte de las filas de TV Azteca, pues también se formó como actriz dentro del Centro de Formación Actoral de la televisora del Ajusco, en la que también tuvo sus primeras oportunidades frente a las cámaras.

Su última publicación en redes sociales

Acostumbrada a compartir con sus seguidores algunos detalles de su día a día, Aranza no dudó en publicar una selfie tomada desde los espejos de un elevador, en donde se le podía ver guapísima presumiendo por todo lo alto el look que eligió para ese día. “Foto rapidita”, escribió la joven actriz como descripción para la que, sin saberlo, sería su última fotografía en redes sociales. De hecho, la publicación está fechada apenas dos días atrás, por lo que se intuye que Peña la pudo haber tomado tan solo horas antes del accidente. Como era de esperarse, esta última publicación se ha llenado de muestras de cariños y reacciones de parte de sus fans, quienes hasta el momento no han logrado procesar la triste noticia