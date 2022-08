Bárbara López y Poncho Herrera, los invitados más especiales a la celebración de Johnnie Walker: el evento del año

El último fin de semana de julio fue elegido por muchos mexicanos para salir a celebrar todo lo que mueve México. Johnnie Walker, la marca #1 del mundo de whisky escocés, reunió a grandes celebridades, influencers y lo mejor de la música para poner ambiente a lo que promete ser una de las mejores fiestas de este 2022. Los asistentes a esta inolvidable noche disfrutaron de coctelería elaborada por la marca anfitriona, de la música y la convivencia, que con la gran frase #KEEPWALKING redescubrieron originales formas de diversión, creando nuevas posibilidades y significado a las fiestas. Los invitados al evento se convirtieron en una pieza clave para elevar la noche en compañía de sus más queridas amistades.

VER GALERÍA Bolas disco y una gran escultura de Johnnie Walker dieron la bienvenida a los invitados de esta gran celebración.

Además de música y diversión, este evento se realizó motivado por los mexicanos y con la excusa de celebrar cada paso que damos, con energía y optimismo como se nos ha caracterizado por muchos años. Alfonso Herrera en un total black look y Bárbara López -con total look de Sandra Weil y accesorios Tiffany & Co., protagonistas de la campaña del whisky escocés, se hicieron presentes en la noche para enaltecer la filosofía #KEEPWALKING.

VER GALERÍA Bárbara López asistió a la gran celebración de Johnnie Walker en un total look de la diseñadora Sandra Weil y joyas de Tiffany & Co.

Y a ti, ¿qué te hace seguir caminando?

"Me la estoy pasando increíble, necesitaba salir de fiesta y conectar con mis amigas… Recordar el seguir caminando para mí es importante, porque la vida está llena de complicaciones pero todo se resuelve con mentalidad positiva", comentó Bárbara López durante el evento.

VER GALERÍA Con una decoración donde predominaba el tono amarillo y con toques industriales, así lució la fiesta de Johnnie Walker en Ciudad de México.

Por su parte, Alfonso Herrera se mostró agradecido de compartir y encontrarse con amigos a los que no veía hace tiempo, como Eugenio Siller. A su vez, no dejó de mencionar a sus hijos, quienes son los que lo hacen seguir caminando. "Sin importar el contexto, la manera en que te sientas o estés, mis hijos me mantienen caminando porque, desde una forma muy amorosa, todo es para ellos".

VER GALERÍA Eugenio Siller con una chamarra de estoperoles a su llegada a la alfombra amarilla de Johnnie Walker.

Natalia Téllez también se hizo presente durante la alfombra amarilla como host del evento, al que le dió mucho gusto asistir después de 6 meses de estrenarse como mamá, "atesoro una gran fiesta y escuchar música", comentó la conductora. "Acostarme cada noche y caerme bien, que me guste la persona en la que me estoy convirtiendo es lo que me hace caminar cada día", añadió.

VER GALERÍA Natalia Telléz en una de sus primeras fiestas a 6 meses de estrenarse como mamá en un look de minifalda plateada y playera.

Música, celebración y sustentabilidad

Para poner ambiente, diversión al evento, y llevarlo al éxito total, Tat de León, una de las DJs más emblemáticas de México abrió pista con mezclas únicas y bailables, seguida por una agrupación mexicana que trajo de vuelta el funk, Midnight Generation. El talento dio paso a la gran presentación de la noche, la del dúo canadiense Chromeo, que animó a la audiencia con sus melodías de electro-funk así como el DJ Jorge Nava. Sin duda un gran cierre de temporada para la campaña de Johnnie Walker que, además, reafirmó su compromiso para crear un mejor planeta a través de su iniciativa Next Steps, con la que realiza diversas acciones en México y el mundo para reducir su huella de carbono. Durante la noche, los invitados disfrutaron cócteles y bebidas con ingredientes orgánicos que fueron servidas en vasos metálicos reutilizables y de pástico reciclable. A su llegada, los asistentes también estamparon su firma para hacer un compromiso personal de cuidar el planeta. Con estas acciones, Johnnie Walker demotró su compromiso para seguir caminando e impulsar el progreso en complicidad con sus invitados y crear un mundo mejor.

VER GALERÍA Danilo Carrera, otro de los grandes invitados a la celebración de Johnnie Walker en entrevista con Natalia Téllez.