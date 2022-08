El lamentable fallecimiento de Pat Carroll, la voz de Úrsula en La Sirenita

El mundo cinematográfico y de animación se encuentran de luto tras el sensible fallecimiento de la actriz Pat Carroll, conocida por darle vida al personaje de Úrsula en La Sirenita y por ganar el Emmy por su actuación en Caesar’s Hour. Su hija, Kerry Karsian, dio a conocer la noticia a través de los medios estadounidenses. Se informó que la actriz perdió la vida el pasado sábado 30 de julio en su casa en Cape Cod a los 95 años debido a complicaciones relacionadas con neumonía.

La despedida a Pat

La actriz estadounidense, quien dio voz a la malvada bruja Úrsula del clásico de Disney, La Sirenita, falleció a los 95 años en Massachusetts, Estados Unidos. Según informó su hija Kerry Karsian a The Hollywood Reporter, Pat había estado batallando con una neumonía a consecuencia de la cual perdió la vida. La noticia también fue confirmada por el representante de la actriz Derek Maki, quien dijo a la revista Variety que Pat murió con su mejor amiga a su lado. Al día siguiente del sensible fallecimiento de su madre, la otra hija de Pat compartió en su perfil de Instagram una imagen de la actriz en la que se leen las palabras: “No hay nada más hermoso que una Pat Carroll riendo”, y la acompañó con un mensaje de despedida: “Es con gran pesar que escribo que mi madre, Pat Carroll, falleció a la grandiosa edad de 95 años. Les pedimos que la honren riéndose estridentemente de absolutamente cualquier cosa de hoy (y todos los días en adelante), porque además de su brillante talento y amor, nos deja a mí y a mi hermana Kerry el mejor regalo de todos, llenándonos de humor y la capacidad de reír, incluso en los momentos más tristes. Alguien (una disculpa, pero ya no me acuerdo quien) me envió este meme hace un tiempo. Nunca se escribieron palabras más acertadas y así es como la recordaremos siempre”, escribió una de las hijas de Pat en su perfil.

¿Quién fue Pat Carroll?

Nacida en Shreverport, Luisiana, en 1927, Carroll comenzó su carrera como actriz de la pantalla grande en 1948 con un papel en Hometown Girl, sin embargo, después siguió su camino en la actuación principalmente en televisión en donde gracias a la serie de comedia Caesar’s Hour ganó un Emmy en 1956. Además del papel que le consiguió un galardón, Pat participó en producciones como Make Room for Daddy con Danny Thomas, The DuPont Show con June Allyson y en The Danny Kaye Show, el show de Red Skelton y el show de Carol Burnett. Además, Pat también brilló al interpretar a una de las hermanastras malvadas de Cenicienta en la producción televisiva de 1965 de Rodgers and Hammerstein y ganó un Grammy por la grabación de su espectáculo Gertrude Stein, Gertrude Stein, Gertrude Stein. A pesar de haber tenido una exitosa carrera en la televisión, la actriz es mejor conocida por ser la voz de la malvada bruja marina, Úrsula en la cinta La Sirenita, la cual se estrenó en 1989 y con la que quedó inmortalizada por siempre.