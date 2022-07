Instagram escuchó y retirará la actualización que causó tanta molestia

Las redes sociales se han convertido en parte esencial de nuestras vidas y cualquier pequeño cambio que notemos en ellas puede ser difícil para nosotros. Con el paso de los años, las plataformas digitales pasaron de ser simples aplicaciones de entretenimiento y comunicación a herramientas de trabajo gracias a las cuales millones de personas alrededor del mundo han logrado exponer sus creaciones y crear nuevas oportunidades o hasta generar dinero través a plataformas como Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Por lo que cuando las mentes brillantes detrás de nuestras aplicaciones favoritas deciden realizar cambios a las páginas que ya conocemos, nosotros nos desorientamos y como ocurrió con Instagram creamos toda una revolución mediática con tal de que nuestras redes sociales vuelvan a la normalidad. Durante esta semana, en medio de las crecientes críticas por parte de millones de usuarios de Instagram, Adam Mosseri, el director de la red social, explicó que retirarían varios de los cambios que habían anunciado recientemente, incluida la versión de pantalla completa de la aplicación.

El mensaje de Adam Mosseri

A lo largo de varias semanas una de las plataformas digitales más populares ha estado experimentando con nuevos algoritmos en las publicaciones de videos y fotos e incluso varios usuarios llegaron a vivir una nueva experiencia al ver su aplicación de Instagram a pantalla completa, lo cual muchos empezaron a comparar con la vista que ofrece el competidor principal de la red social, TikTok. A pesar de los esfuerzos, los nuevos cambios de la plataforma generaron muchas críticas y más cuando miembros de familia Kardashian – Jenner se empezaron a expresar al respecto, por lo que los colaboradores de Instagram decidieron ponerle un alto a los cambios. El director de la popular red explicó a través de una revista con Platformer por qué tomaron esta decisión: “Me alegro de habernos arriesgado, si no estamos fallando de vez en cuando, no estamos pensando lo suficientemente grande o lo suficientemente audaz. Pero definitivamente necesitamos dar un paso atrás y reagruparnos. Cuando aprendemos mucho, volvemos con algún tipo de nueva idea o iteración. Así que vamos a trabajar en eso. Con los nuevos diseños de feeds, la gente está frustrada y los números no son buenos. Entonces, creo que debemos dar un gran paso para atrás, reagruparnos y descubrir cómo queremos avanzar. Cuando descubrimos algo nuevo en el feed que no seguíamos antes, debería ser simplemente genial. Deberías estar encantado de verlo y no creo que eso esté sucediendo lo suficiente en este momento. Así que creo que debemos dar un paso atrás, en términos del porcentaje de feed que son recomendaciones, mejorar en la clasificación y las recomendaciones y luego, si lo hacemos y cuando lo hagamos, podremos comenzar a crecer nuevamente. Estoy seguro de que lo lograremos”, dijo Adam Mosseri durante la entrevista.

Make Instagram, Instagram again

Durante los últimos días, la plataforma social ha recibido muchos mensajes negativos y el disgusto de los usuarios fue tan grande que llevó a que se armara una verdadera revolución digital con su propio lema: ‘Make Instagram, Instagram again’. El mensaje dio la vuelta al mundo en cuestión de horas y hasta las influencers más conocidas de la red social expusieron su punto de vista uniéndose a la manifestación en contra de las nuevas ideas de Instagram. Miles de usuarios expresaron que lo que comenzó siendo un lugar para compartir fotos, terminó siendo en algo muy similar a TikTok y que además las personas ahora se topan con mucha más frecuencia con contenido recomendando de cuentas que no siguen que con contenido de sus amigos o usuarios que sí se encuentran en su lista de ‘Seguidos’. Pero sin duda, la gota que derramó el vaso fue la nueva forma de ver la aplicación, a pantalla completa. Según explicó Mosseri, han estado experimentando con esta opción y un pequeño porcentaje de los usuarios llegaron a vivir lo que sería tener esta nueva actualización, que lo único que causó fue disgusto en la comunidad.