El emotivo retiro de Sebastian Vettel del automovilismo

A tan solo horas del Gran Premio de Hungría, el reconocido piloto alemán de la Fórmula 1, Sebastian Vettel, anunció que se retirará del deporte acabando la temporada 2022. La noticia se dio a conocer a través de un emotivo video que compartió el atleta de 35 años de edad en su nueva cuenta de Instagram, la cual en cuestión de horas consiguió más de 1.5 millones de followers. ¿Cuáles fueron las razones por las que el piloto alemán tomó la decisión de alejarse del automovilismo?

Las emotivas palabras de Vettel

Varias semanas después de expresar que estaba considerando abandonar la Fórmula 1 debido a sus preocupaciones en torno al medio ambiente y el cambio climático, Sebastian Vettel anunció a través de su cuenta de Instagram que al finalizar la temporada 2022 se retirará de las carreras. En previas entrevistas, el piloto que actualmente corre de la mano del equipo de Aston Martin Aramco Cognizant, expresó que sentía que su deporte no estaba abordando de forma adecuada los problemas del cambio climático y el medio ambiente, razones por las que estaba pensando en retirarse. Ahora, a través de un emotivo video, el alemán de 35 años explicó a detalle el porqué de su próximo retiro: “Por el presente anuncio mi retiro de la Fórmula 1 para el fin de la temporada 2022. Probablemente debería comenzar con una larga lista de personas a las que agradecer ahora, pero siento que es más importante explicar las razones detrás de mi decisión. Me encanta este deporte. Ha sido central en mi vida desde que tengo memoria. Pero por mucho que mi vida esté encaminada, también está mi vida desencaminada. Ser piloto de carreras nunca ha sido mi única identidad. Creo mucho en la identidad por quiénes somos y cómo tratamos a los demás más que por lo que hacemos (…) Además de las carreras, he formado una familia y me encanta estar cerca de ellos. He desarrollado otros intereses fuera de la Formula 1. Mi pasión por las carreras implicó que pasé mucho tiempo alejado de ellos y requiere mucha energía. Comprometerme con mi pasión como lo hice y como creo que es correcto, ya no va de la mano con mi deseo de ser un gran padre y esposo. (…) Mis objetivos han pasado de ganar carreras y luchar por campeonatos a ver crecer a mis hijos, transmitirles mis valores, ayudarlos cuando se caen, escucharlos cuando me necesitan, no tener que despedirme y lo más importante, poder aprender de ellos y dejar que me inspiren. Los niños son nuestro futuro. Además, siento que hay mucho que explorar y aprender sobre la vida y sobre mí”, dijo Sebastian a través de la grabación.

La espectacular trayectoria de Vettel

El piloto alemán, quien comenzó su carrera en la Fórmula 1 a mediados del 2007 sin duda alguna es una leyenda en el automovilismo. Sus mejores años los disfrutó junto a la escudería de Red Bull, con quien logró ganar cuatro títulos mundiales de F1 en los años 2010, 2011, 2012 y 2013. Además, el piloto cuenta con 53 victorias a lo largo de su carrera la suma de las cuales lo han colocado en el tercer puesto de pilotos con más Grandes Premios ganados en la historia detrás de Michael Schumacher (7), Lewis Hamilton (7) y Juan Manuel Fangio (5).