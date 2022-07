Falleció An An, el panda más longevo del mundo

Los efectos del cambio climático y las cazas ilegales alrededor del mundo han llevado a varias especies a colocarse en la lista de peligro de extinción, mientras que animales como los osos polares y las ballenas de aleta meridional han encontrado la forma de adaptarse a los cambios y recuperarse poco a poco, dando nuevas esperanzas para la sobrevivencia de sus ejemplares, otros animales no han tenido tanta suerte y dependen de los humanos para sobrevivir y los pandas gigantes son parte de esa lista. A pesar de que ya no son una especie en peligro de extinción, siguen siendo considerados como vulnerables, por lo que por muchos años se han realizado grandes esfuerzos de conservación a largo plazo y se ha trabajado en la ampliación de sus hábitats para lograr preservar a estos hermosos y tiernos animales. Lamentablemente, uno de los representantes más queridos a nivel mundial de la familia de pandas gigantes, el oso An An, ha fallecido, después de enfrentarse a varios problemas de salud a lo largo de las últimas semanas.

El lamentable fallecimiento de An An

La triste noticia se dio a conocer a través de un comunicado de prensa por parte del parque temático, Ocean Park en Hong Kong. Se informó que An An, el panda gigante más longevo del mundo falleció a los 35 años, lo cual equivaldría a los 105 años humanos. El espectacular panda llegó al parque en 1999 como un obsequio por parte del gobierno central chino junto a Jia Jia, la panda gigante que fue la más longeva del mundo hasta que falleció en el 2016 a los 38 años. “Nos entristece profundamente anunciar la pérdida del panda centenario An An, el panda gigante macho más longevo del mundo bajo cuidado humano, el equivalente a 105 años de edad humana. La salud de An An se deterioró lenta pero progresivamente en las últimas semanas con una severa disminución en la actividad física y la ingesta de alimentos. Su condición llegó a un punto final humanitario que, basándose en razones de bienestar animal, los veterinarios de Ocean Park y el Departamento de Agricultura, Pesca y Conservación tomaron la difícil decisión de realizar el procedimiento de eutanasia en An An después de consultar con el Centro de Investigación y Conservación de China para el panda gigante. ¡An An, gracias por estar con nosotros a lo largo de los años! An An fue un miembro indispensable de nuestra familia y ha crecido junto con el parque. También ha construido un fuerte vínculo de amistad con lugareños y turistas por igual. Queremos expresar nuestra gratitud a An An por todas las cosas maravillosas que trajo a la gente de Hong Kong y a nuestros visitantes de todo el mundo, ya que fue un verdadero embajador de la conservación y los mensajes educativos”, escribió el parque en su perfil de Instagram.

La conservación de los pandas

El promedio de vida de una panda en su hábitat natural es de 14 a 20, pero se ha demostrado que en cautiverio pueden llegar a vivir mucho más tiempo gracias a los cuidados y esfuerzos de los encargados de la especie, según informó el WWF (Fondo Mundial para la Naturaleza). La larga vida de Jia Jia y An An son solo prueba del compromiso continuo del Ocean Park con los pandas gigantes. A pesar de que la especie ya no se encuentra en peligro de extinción, siguen siendo considerados como animales vulnerables y al ser un tesoro nacional de China, se han realizado grandes esfuerzos de conservación. Pero según informó hace unos meses Cui Shuhong, el jefe del Departamento de Conservación de la Naturaleza y la Ecología del Ministerio de Ecología y Medio Ambiente de China, los trabajos de protección de los hábitats naturales tienen que seguir para poder asegurar la sobrevivencia de la especie en un futuro.