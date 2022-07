¿Podría la viruela del mono convertirse en pandemia?

A pesar de que los casos de coronavirus parecen ser menos graves gracias a los avances en las campañas de vacunación, la Organización Mundial de la Salud ha expresado su preocupación en cuanto a los crecientes casos alrededor del mundo y ha pedido a los países que han quitado las medidas preventivas, regresar al uso del cubrebocas. Pero el Covid-19 no ha sido la única enfermedad que ha puesto en alerta a los expertos de la salud a lo largo de las últimas semanas, pues la hepatitis aguda infantil y la viruela del mono han causado mucha preocupación en todo el mundo debido a los crecientes casos. Durante una conferencia de prensa, el director general de la OMS, Tedros Adhanom, informó que ya existen 14,000 casos de viruela del mono en todo el mundo y se han reportado 5 muertes en África, cifras que han alarmado a los expertos y de acuerdo con Santiago Mas Coma, parasitólogo de la Organización Mundial de la Salud, no debería pasar mucho tiempo antes de que la viruela símica sea declarada como pandemia.

¿Cuándo se podría tomar la decisión?

A pesar de que no se han reportado muchos casos graves de viruela del mono, la Organización Mundial de la Salud está considerando declarar el brote de este virus como pandemia e imponer medidas estrictas para frenar la rápida transmisión que se ha visto en las últimas semanas. La mayoría de los casos reportados hasta ahora se han encontrado en Europa, y todas las muertes registradas han ocurrido en África, sin embargo, ya se ha confirmado la presencia del virus en por lo menos 14 países. Tedros Adhanom confirmó que ya son 14,000 las personas contagiadas con viruela símica, por lo que el jueves 21 de julio, la OMS convocará a la segunda reunión en donde decidirán si el brote debe ser declarado como una emergencia de salud pública de importancia internacional, su nivel más alto de alerta. Por su parte, el parasitólogo de la OMS, Santiago Mas Coma, expresó su preocupación durante una conferencia de prensa en el Campus África: “Los casos no paran de subir cada día. No creo que tardemos mucho en declarar la pandemia. Gracias a Dios la gente no muere, pero el virus ha mutado y ha incrementado los casos, lo cual es un problema, pues se transmite más fácil de humano a humano”, dijo el experto de la salud a los periodistas.

Transmisión y síntomas de la viruela símica

Según los reportes de los expertos, este virus se transmite principalmente a través de animales salvajes, como los roedores y primates, sin embargo, los contagios actuales se han realizado a través de la transmisión de persona a persona. La infección se produce por contacto directo con la sangre, líquidos corporales, lesiones de la piel o mucosas. La OMS ha confirmado que los principales síntomas que se ha detectado son: fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de espalda, nódulos linfáticos inflamados, escalofríos, agotamientos y erupciones cutáneas que por lo general comienzan en el rostro. De acuerdo con los datos proporcionados por la Organización Mundial de la Salud, la viruela símica tiene un periodo de incubación de entre 6 y 13 días, pero los síntomas podrían llegar a presentarse en un lapso de 5 a 12 días y por lo general los infectados se han curado por sí solos en aproximadamente tres semanas.