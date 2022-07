El magnífico autorretrato de Van Gogh descubierto debajo de otra obra La obra de arte fue descubierta detrás de la pintura ‘Head of a Peasant Woman’ del artista holandés

La Galería Nacional de Escocia, en Edimburgo, se llevó una agradable e impactante sorpresa recientemente después de que un autorretrato inédito de Vincent van Gogh, de más de un siglo de antigüedad, fuera hallado detrás de otra obra del pintor holandés. ¿Cómo se logró este espectacular descubrimiento? Te lo contamos más adelante.

Un descubrimiento histórico

Según explicaron los expertos de la Galería Nacional de Escocia, el autorretrato fue descubierto gracias a un estudio con rayos x de la obra ‘Head of a Peasant Woman’, la cual fue realizada por el artista holandés en 1885. La espectacular noticia se dio a conocer el pasado jueves a través de un comunicado por parte del museo escocés en donde explicaron que este hallazgo es ‘increíblemente excepcional’. La magnífica obra estaba oculta tras varias capas de pegamento y cartón, las cuales según informaron los expertos fueron colocadas a principios del siglo XX. “Momentos como este son increíblemente raros. Hemos descubierto una obra desconocida de Vincent van Gogh, uno de los artistas más importantes y populares del mundo”, expresó Frances Fowle, la curadora principal de arte francés de la Galería Nacional de Escocia. De acuerdo con la información proporcionada por el museo escocés, el pintor holandés a veces reutilizaba lienzos para ahorrar dinero y trabajaba en la parte del reverso en nuevas obras, sin embargo, no se habían topado con una obra sobrepuesta. Según explicaron los expertos, el magnífico autorretrato podría haber sido realizado cuando Van Gogh estuvo expuesto al trabajo de los impresionistas franceses tras su mudanza a París.

¿Se puede revelar la obra oculta?

En las imágenes compartidas por la Galería Nacional de Escocia se puede ver la figura de un hombre barbudo con un sombrero y un pañuelo atado en el cuello, sin embargo, no se revela en su totalidad de la obra, por lo que es prácticamente imposible saber en qué condiciones se encuentra la obra de arte oculta. Los expertos explicaron que si existe un proceso en el que podrían rescatar el autorretrato, sin embargo, requerirá de un delicado trabajo de conservación, por lo que ya se están realizando investigaciones para encontrar la forma de revelar la obra sin dañar la pintura de arriba, ‘Head of a Peasant Woman’. Si en un futuro se lleva a cabo con éxito el proceso y logran revelar en todo su esplendor la misteriosa obra de Vincent van Gogh, los expertos creen que esta podría arrojar nuevas pistas sobre el artista holandés. A través de su comunicado oficial, La Galería Nacional de Esocia también dijo que la imagen de los rayos x se podrá ver públicamente por primera vez a través de una caja de luz especialmente diseñada a partir de 30 de julio hasta el 13 de noviembre en la Royal Scottish Academy, en Edimburgo durante la exposición de ‘A Taste for Impressionism’. Según informaron a través de la pagína web del museo, una vez que la obra sea revelada, la misteriosa obra oculta pasará a formar parte de un grupo de barrios autorretratos y obras pintadas en el reverso de lienzos anteriores del popular pintor holandés. “Cinco ejemplares están en el Museo Van Gogh en Amsterdam, otros en el Museo Metropolitano de Arte en Nueva York, en el Museo de Arte Wadsworth en Hartford y en el Kunstmuseum den Haag en los Países Bajos.