Realizando obras de renovación en su jardín, esta pareja estadounidense encontró billetes de 1934

¿Te imaginas remodelar tu casa y encontrar debajo de ella un botín llenó de billetes de 1934? Así le sucedió a Rich Gilson y su esposa Suzanne en Nueva Jersey, Estados Unidos. El estupendo descubrimiento lo hizo Rich mientras estaba excavando escombros alrededor de su casa, como parte de las obras de remodelación en la parte del jardín. La pareja descubrió dinero en efectivo de la década de 1930 con un valor estimado de $20,000 dólares (aproximadamente $418,368 pesos mexicanos).

¿Cómo fue el descubrimiento?

Según explicó el hombre de Nueva Jersey al medio estadounidense NJ Advance Media, recientemente él y su esposa habían decidido quitar unas rocas del jardín, por lo que rentó una miniexcavadora para facilitar el trabajo y puso manos a la obra. Rich explicó que mientras estaba usando la máquina, vio dos cosas redondas, que primero pensó que eran algún tipo de hierbas malas, por lo que las apartó y siguió con el proceso. Al día siguiente cuando Gilson regresó al jardín vio con más claridad los dos objetos que había hecho a un lado y se dio cuenta que se trataba de billetes: “Al examinarlos vi que tenían un tinte verde y dije: ‘Esto es dinero”, Parecían pequeños minicigarros, y estaban todos unidos. Cuando los rompí empecé a ver bien lo que era”, explicó el hombre al medio estadounidense. La pareja dijo que compró esta propiedad ubicada en West Andrews Avenue en Wildwood hace cuatro años y desde que se mudaron han realizado varios trabajos de restauración ya que era una vivienda construida en 1920, y fue el pasado 9 de julio cuando la pareja se topó con este tesoro en su jardín. Poco después de encontrar los billetes se dieron cuenta de que todos eran del mismo año, 1934, y principalmente eran fajos de $10 y $20 dólares que acumulados suman alrededor de $1,000 dólares, los cuales actualmente están valuados en un estimado de $20,000 dólares (aproximadamente $418,368 pesos mexicanos).

Los billetes de 1934

Sin duda alguna una de las cosas que más han sorprendido a Rich y Suzanne es el hecho de que absolutamente todos los billetes que encontraron son del mismo año, por lo que se han puesto a investigar más sobre la propiedad. “Si buscas en tu bolsillo en este momento y miras tus billetes…no son todos del mismo año, simplemente no sucede de esa forma”, dijo Rich a NJ Advance Media. Los billetes estaban mojados después de la lluvia que reveló su verdadera identidad y algunos tenían imperfecciones, pero según explicó Gilson la mayoría se encontraba en perfectas condiciones, como si estuvieran recién impresos. La afortunada pareja decidió preguntar a los dueños pasados sobre la historia de la propiedad, y según explicaron la casa podría haber sido un burdel hace mucho tiempo, sin embargo, no se tiene la información concreta. Rich también explicó al medio estadounidense que ha renovado muchas casas a lo largo de varios años y nunca se había topado con algo tan interesante, por lo general encuentra periódicos viejos, por lo que cuando le preguntaron sobre qué haría con el dinero encontrado, sin pensarlo contestó que se lo iban a quedar: “Tengo la sensación de que sucedió algo sospechoso. De alguna manera, alguien consiguió billetes nuevos, los enrolló y los metió en un frasco. Alguien los escondió, y no solo debajo de la cama o atrás de una pared. No gastaré este dinero. Esta historia es mucho más valiosa que el valor de estos billetes”, expresó Gilson a NJ Advance Media.