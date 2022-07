El affaire del papá de Addison Rae que ha causado revuelo en redes

La polémica rodea a la estrella de TikTok, Addison Rae, después de que se diera a conocer que su padre, supuestamente estuvo involucrado en un romance de cinco meses con una mujer de 25 años. Según explicó Renee Ash, Monty Lopez de 46 años, le mintió sobre su matrimonio y prometió formar una familia con la joven. De acuerdo con la información de Renee, ella terminó la relación con Monty al enterarse que otras mujeres lo acusaron de coquetear con ellas a través de redes sociales y en persona.

El escándalo del padre de Addison

Sin duda alguna han sido unos días movidos para la familia de la popular influencer, pues se dio a conocer que el padre de Rae podría haber estado involucrado en un amorío con una mujer 25 años. Renee Ash explicó en una entrevista con Page Six que Monty Lopez le había dicho que el matrimonio con la madre de Addison había terminado y que él quería formar una familia con ella: “Me dijo que íbamos a estar juntos y tener bebés juntos. Incluso me presentó a su madre, a su hermano menor y pensé que teníamos algo real. Me contó una historia de su matrimonio que me convenció de que estaban separados y en proceso de divorcio. Desafortunadamente, me engañó sobre su matrimonio, me mintió”, dijo Ash a Page Six. Según los datos proporcionados por el medio estadounidense, Renee decidió ponerle fin a su relación amorosa con Morty a principios de esta semana después de enterarse de varias acusaciones hacia Lopez por coqueteos inapropiados a varias mujeres. El drama que envuelve a la familia de Rae ha dado la vuelta al mundo y los fanáticos de la joven tiktoker se percataron de que Morty, quien cuenta con más de 5 millones de seguidores en la plataforma de moda, perdió a dos seguidores esta semana: Addison y Sheri Nicole Esaterling, la madre de la influencer, quien también decidió eliminar de la descripción de su perfil la palabra esposa.

El complicado matrimonio de los padres de Rae

De acuerdo con la información de Page Six, Morty y Sheri Nicole han tenido una relación muy agitada desde un principio. En una entrevista con Seventeen en 2020, Addison dio a conocer que cuando ella era pequeña, sus padres se separaban con frecuencia, sin emabargo, siempre terminaban resolviendo sus problemas. Los padres de la famosa tiktoker tuvieron a Rae en el 2000 y se casaron por primera vez en el 2004, por lo que Addison se quedó con el apellido de soltera de su madre. Se sabe que varios años después la pareja se divorció, pero se volvieron a casar en el 2017. Esta semana, después de que Renee Ash contara sobre su relación con Morty, Sheri Nicole compartió a través de su perfil de Instragram que han sido momentos muy complicados: “Los asuntos personales que se hacen públicos siempre son desafiantes y abrumadores para cualquier persona involucrada. Mi mayor preocupación son, y siempre serán, mis hijos y sus frágiles corazones y mentes. Siempre haré todo lo posible para tratar de protegerlos. Mi objetivo es asegurarme de que se sientan seguros y protegidos y que sepan que todo estará bien. Gracias a todos por el amor, el apoyo y los amables mensajes. Significa el mundo para mí”, se lee en las historias de la madre de Addison.