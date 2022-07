El lamentable fallecimiento del esposo de Bevin Prince tras haber sido alcanzado por un rayo

A tan solo unos días de su cumpleaños 34, William Friend, esposo de la actriz Bevin Prince, mejor conocida por su papel como Bevin Mirskey en la popular serie One Tree Hill, falleció después de ser impactado por un rayo cuando se encontraba navegando en su bote por las costas de Wilmington, Carolina del Norte, Estados Unidos. La triste noticia fue confirmada por el canal local WECT6 News. Según informó el medio estadounidense, el hombre de 33 años fue hallado en su barco después de que otras embarcaciones cercanas emitieran una alerta. Los servicios de emergencia trataron de reanimar a William, sin embargo, su muerte fue declarada en la ambulancia de camino al hospital, según informó WECT6 News.

El sensible fallecimiento de William

El esposo de Bevin, con quien cumplió 6 años de casada el pasado mes de mayo, se encontraba navegando por las costas de Wilmington, Carolina del Norte, el pasado domingo cuando llegó la tormenta que acabó con su vida. Según informaron los testigos que se encontraban en la zona, el bote de William fue impactado por un rayo por lo que las embarcaciones cercanas pidieron ayuda. Al sitio del suceso llegaron los servicios de emergencia de la policía y la Unidad Marítima de la Policía de Wilmington, según informaron los medios estadounidenses, los rescatistas encontraron sin vida al hombre y después de tratarlo de resucitar durante más de 20 minutos declararon su muerte de camino al hospital en donde los servicios de emergencia contactaron a los familiares de Friend. Los expertos de seguridad expresaron que el sensible fallecimiento del esposo de Prince es un recordatorio de los peligros que implica la navegación en el agua o en espacios abiertos durante una tormenta. Masonboro Island es una popular isla de barrera en donde las personas suelen navegar, surfear y acampar, sin embrago, debido a su posición es una zona de tormentas eléctricas regulares en primavera y verano. “Realmente no hay un lugar seguro en un barco durante una tormenta”, dijo Ryan Saporito, capitán de Sea Tow Wrightsville Beach, quien estaba ayudando a otros navegantes el domingo.

El emotivo mensaje a William

Hasta el momento, Bevin no ha compartido nada en redes sociales, sin embargo, su mejor amiga, Odette Annable, dedicó un emotivo homenaje al difunto Friend: “Ha sucedido lo inimaginable y tenemos que despedirnos de otro amigo, @britwilliam. El esposo de mi mejor amiga, @bevinaprince. Will, se siente surrealista escribir esto. Sobre todo, porque se siente como si estuvieras empezando. La vida y el amor que le diste a mi mejor amiga hizo que se sintiera bien que estuviéramos a miles de kilómetros de distancia. Mientras estoy sentada en su hermosa casa, mirando hacia el océano, no dejo de pensar en el regalo que le hiciste a Bevin. Qué regalo le diste a todos los que te conocieron y fueron testigos de la pasión que ardía en tu alma. La pasión por ayudar a las personas, por construir tu negocio, por encontrar la felicidad como nunca la había visto mientras vivías en Carolina del Norte con Bevin. Fuiste perfecto para ella en todos los sentidos. Apoyaste sus sueños, la hiciste sentir vista, la adoraste con cada pedacito de tu alma y siempre estaré agradecida de ser testigo de este tipo de amor. Estar aquí con Bevin, escucharla compartir historia sobre ti y tu amor me rompe el corazón, porque ella perdió al amor de su vida y el mundo perdió a uno muy, muy bueno”, se lee en el perfil de Instagram de Odette. Además, la mejor amiga de la actriz incluyó una liga que lleva un GoFunMe organizado por la familia de William con la finalidad de recaudar fondos para la Fundación de Transición de Operadores especiales y la organización Recess, la cual fundó en conjunto con Bevin.