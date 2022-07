El pequeño de 2 años que quedó huérfano tras el tiroteo del 4 de julio

Estados Unidos vuelve a estar de luto después de que un joven de 22 años abriera fuego durante la celebración del 4 de julio, Día de la Independencia, en Highland Park, Illinois. El tradicional desfile fue interrumpido a pocos minutos de su comienzo por un tiroteo que dejó a por lo menos 7 personas sin vida y a más de 30 heridos que se encuentran hospitalizados. Según informaron las autoridades estadounidenses, los oficiales llegaron de forma inmediata al lugar de los hechos y comenzaron la búsqueda del sospechoso que se prolongó durante varias horas. Los oficiales de Highland Park, ciudad a las afueras de Chicago, informaron el lunes por la tarde que detuvieron a Robert Crimo III, quien fue acusado el martes de siete cargos de asesinato. Tras la masacre del 4 de julio, Aiden McCarthy, un pequeño de dos años fue encontrado en el lugar de los hechos ensangrentado y solo y a través de redes sociales se compartió una imagen del niño para tratar de reunirlo con su familia. Lamentablemente, el martes, amigos e investigadores confirmaron que los padres del niño se encontraban entre las siete víctimas.

¿Cómo encontraron a Aiden?

Durante las horas posteriores al tiroteo que se dio en las afueras de Chicago, la imagen del pequeño fue compartida en todas las redes sociales con la finalidad de identificarlo y ayudarlo a reunirse con su familia, sin embargo, al día siguiente se logró confirmar que los padres del pequeño, Kevin McCarthy, de 37 años, e Irina McCarthy, de 35, habían perdido la vida durante el ataque. Según informaron las autoridades, el bebé fue entregado a sus abuelos el lunes por la noche y desde ahora vivirá bajo su cuidado. El pequeño fue encontrado por Lauren Silva sano y salvo: “Mi novio me entregó a este niño pequeño y dijo que estaba debajo de este padre que recibió un disparo en la pierna. Estaban tratando de detener la hemorragia, así que me llevé al niño. Él no paraba de preguntar cuándo iban a regresar mamá y papá”, explicó la mujer de 38 años a los medios locales. Pocos minutos después, Lauren le entregó al niño a Dana y Greg Ring, quienes lo llevaron al hospital y después lo entregaron a la policía, que logró reunirlo con sus abuelos el lunes por la noche.

El apoyo al pequeño

Después de que se diera a conocer la desgarradora historia de la familia McCarthy, Irina Colon, creó una campaña de GoFundMe para poder ayudar a la familia del niño. “Tras el tiroteo en Highland Park, Illinois, el 4 de julio, la comunidad de North Shore se unió para ayudar a un niño del que no sabíamos nada. Los llevamos a un lugar seguro en circunstancias trágicas, nos unimos para localizar a sus abuelos y oramos por la seguridad de su familia. Lamentablemente, necesito compartir su nombre… Aiden McCarthy. Y necesita de nuestra ayuda. Sus padres, Irina y Kevin fueron asesinado durante el tiroteo del 4 de julio. A los dos años, Aiden se encuentra en una posición impensable, crecer sin sus padres. Aiden será atendido por su amada familia y tendrá un largo camino por delante para sanar, encontrar estabilidad y navegar por la vida como huérfano. Está rodeado por una comunidad de amigos y familiares que lo abrazarán con amor y todos los medios disponibles para garantizar que tenga todo lo que necesita a medad que crezca”, se lee en la página de recaudación de fondos la cuál ha alcanzado la suma de $2,178,090 de dólares (aproximadamente $45,270,750 de pesos mexicanos).