Las criticadas manifestaciones de activistas contra cuadros históricos

Los activistas ambientales de Just Stop Oil han vuelto a causar caos en otra galería de arte. A lo largo de las últimas semanas, los manifestantes han estado vandalizando varias obras de arte en importantes museos de Reino Unido con la finalidad de obligar al gobierno inglés a comprometerse a detener la producción y nuevas licencias de combustibles fósiles. Después de que dos ambientalistas del grupo se pegaran al marco de la pintura de 200 años ‘The Hay Wain’, de la National Gallery de Londres y la cubrieran con una versión modificada, el movimiento ha vuelto a atacar. En esta ocasión los miembros de Just Stop Oil se pegaron al marco de una copia de la ‘Última cena’ de Leonardo da Vinci en la Royal Academy of Arts en Londres.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS DE ACTUALIDAD

El jarrón de la dinastía Qing que estuvo guardado en una cocina durante décadas fue subastado por casi 30 millones

De Beers Blue, uno de los diamantes azules más valiosos del planeta, fue subastado por $57,500,000 dólares

Los actos de vandalismo

Según informaron los medios británicos, los ambientalistas entraron a la galería de la Royal Academy of Arts alrededor de las 11:30 de la mañana y además de pegar sus manos a la base del marco de la emblemática pintura, dibujaron en la pared la frase ‘No new oil’. De acuerdo con los datos proporcionados por el Daily Mail, entre los activistas estaban Simon Bramwell, el cofundaron de Extinction Rebellion, XR Caspar Hughes, Jessica Agar, estudiante de arte de Hereford, Tristan Strange, organizador comunitario de Swindon y Lucy Porter ex maestra de Leeds. “Cuando estaba enseñando, llevé a mis alumnos a grandes instituciones como la Royal Academy. Pero ahora se siente injusto esperar que respeten nuestra cultura cuando el gobierno está empeñado en destruir su futuro al otorgar licencias para nuevos proyectos de petróleo y gas. No nos queda tiempo, decir que sí lo tenemos es mentira. Debemos detener todo el petróleo y gas nuevos ahora mismo, dejaremos de interrumpir las instituciones de arte tan pronto como el gobierno haga una declaración significativa para hacerlo. Hasta entonces, la interrupción continuará para que los jóvenes sepan que estamos haciendo todo lo posible por ellos”, se lee en el sitio web de Just Stop Oil.

Después de 4 décadas perdido, el vestido que usó Judy Garland en la película El Mago de Oz saldrá a subasta

Otras obras afectadas

Apenas el lunes, dos miembros de la organización vandalizaron una de las obras más populares de la National Gallery en Londres, ‘The Hay Wain’, la cual fue pintada en 1821. En las imágenes que se han viralizado, se puede ver como los activistas pegan sobre la obra una versión modificada de la pintura y después pegan sus manos al marco de la misma. Según informaron los encargados de la National Gallery, la pintura sufrió daños menores en su marco, sin embargo, también se encontraron algunas lesiones en la superficie del barniz de la pintura, los cuales se lograron arreglar con éxito. Tras los actos de delincuencia, los dos miembros de Just Stop Oil fueron arrestados, pero si dio a conocer que fueron liberados después de que pagaran su fianza. Además, los miembros de la organización se han pegado a ‘My Heart´s In The Highlands’ de la Galería de Arte y Museo de Kelvingrove en Glasgow y a la obra de Vincent Van Gogh de 1889 ‘Peach Trees in Blossom’ en The Courtauld en Londres.