Un hombre de 22 años, el sospechoso detrás del tiroteo en un centro comercial de Dinamarca

La tragedia golpeó a la capital de Dinamarca el pasado domingo después de que un tiroteo tuviera lugar en varios puntos dentro del centro comercial Field´s. Según informó el inspector jefe de la policía de Copenhague, Soren Thomassen, el trágico suceso cobró la vida de al menos tres personas. Las autoridades compartieron que se ha detenido el sospechoso relacionado con el tiroteo y se ha confirmado que se trata de un joven de 22 años.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS DE ACTUALIDAD

Muere de un infarto el esposo de una de las profesoras fallecidas en el tiroteo de Texas

La famosa tiktoker Ophelia Nichols dio a conocer que su hijo fue asesinado

El trágico momento

El tiroteo se dio en el centro comercial de la capital de Dinamarca el domingo 3 de julio alrededor de las seis y media de la tarde. A través de redes sociales y medios locales se dieron a conocer algunos detalles de cómo ocurrió el trágico suceso que acabó con la vida de al menos 3 personas. A pesar de que las autoridades recomendaron a los visitantes permanecer dentro de las instalaciones del centro comercial hasta la llegada de las fuerzas armadas, en las imágenes compartidas por los asistentes del lugar y por los medios daneses se puede ver como las personas salen corriendo del centro comercial y poco después se compartieron fotografías de agentes fuertemente armados llegando al lugar de los hechos. Durante una conferencia de prensa que se llevó a cabo el lunes, Thomasses explicó que entre las víctimas se encuentran dos jóvenes daneses (un hombre y una mujer) de 17 años y un ciudadano ruso de 47 años, otros dos daneses y dos ciudadanos suecos salieron heridos y se encuentran en el hospital en estado crítico, mientras que muchas personas más sufrieron heridas de menor gravedad al evacuar el establecimiento. Las autoridades informaron que se ha detenido a el sospechoso responsable del tiroteo: “Estamos convencidos de que el sospechoso de 22 años arrestado fue el autor de los disparos, llevaba un rifle y municiones, creemos que el sospechoso no operaba con otros, pero hasta que no estemos absolutamente seguros de que no es así no lo descartaremos”, expresó Soren Thomassen en la conferencia de prensa.

Un nuevo tiroteo conmociona a Estados Unidos

Los mensajes de apoyo

Por su parte, la primera ministra, Mette Frederiksen, dedicó unas palabras a la nación y aseguró que la investigación sigue en marcha: “Dinamarca fue golpeada por un cruel ataque el domingo por la tarde. Varios fueron asesinados, aún más heridos. Nuestra hermosa y generalmente tan segura capital fue cambiada en una fracción de segundo”, dijo Frederiksen en un comunicado. La Familia Real danesa tampoco se quedó callada y expresó su sentido pésame a las víctimas y familias involucradas en el ataque: “Esta tarde hemos recibido el impactante mensaje sobre los graves acontecimiento en Copenhague. Aún no conocemos toda la extensión de la tragedia, pero ya está confirmado que varias personas han perdido la vida y que aún más han resultado heridas. Nuestros pensamientos y más profundas condolencias están con las víctimas, sus familiares y todos los afectados por la tragedia. La situación exige unión y cuidado y queremos extender un agradecimiento a la policía, a los servicios de emergencia y a las autoridades sanitarias por sus rápidos y efectivos esfuerzos en estas horas.” se lee en una declaración oficial en la cuenta de Instagram de la Familia Real.