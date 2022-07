El lamentable fallecimiento del youtuber Technoblade

El famoso youtuber, Technoblade, conocido por transmitir en vivo y publicar videos de sí mismo jugando Minecraft murió a los 23 años. La triste noticia se dio a conocer a través de un video titulado ‘Hasta luego, nerds’ el cual fue publicado por la familia del joven en su perfil. El querido por muchos streamer y creador de contenido perdió la vida un año después de haberle revelado a sus fans que había sido diagnosticado con cáncer. En el video publicado el pasado 30 de junio sale el padre del youtuber anunciando la muerte de Technoblade y leyendo las últimas palabras que su hijo le dedicó a sus más de 10 millones de suscriptores.

La despedida de Technoblade

“Hola, soy el papá de Technoblade, él escribió un mensaje y me pidió que se lo leyera a todos ustedes”, expresa con tristeza el padre del streamer al inicio del video. “Hola a todos, aquí Technoblade. Si estás viendo esto, estoy muerto. Así que sentémonos y tengamos una última plática. Mi nombre verdadero es Alex (…) Les pido una disculpa por vender tantas cosas a lo largo del último año, pero gracias a todos los que compraron mis productos ¡mis hermanos van a la universidad!, bueno, si ellos quieren. Gracias a todos por apoyar mi contenido a lo largo de los años. Si tuviera otras cien vidas, creo que volvería a elegir ser Technoblade otra vez, ya que esos fueron los años más felices de mi vida. Espero que hayan disfrutado de mi contenido, los haya hecho reír y espero que tengan largas, prósperas y felices vidas porque los quiero, Technoblade fuera”, fueron las palabras que escribió el youtuber antes de perder la vida.

Según relató el padre de Alex, el youtuber pasó varios meses pensando en grabar un último video de despedida para su perfil, sin embargo, su estado de salud no le permitió hacerlo. El padre de Technoblade explicó que le dijo a su hijo que no era necesario que escribiera un texto y que podía irse en paz, pero el streamer no quiso irse sin despedirse de su público. Según explicó el padre del creador de contenido, el joven vivió aproximadamente 8 horas más después de haber escrito el texto de despedida. Al final del video se puede ver un texto firmado por la madre de Alex: “La valentía de mi hijo durante este camino fue una lección luminosa para todos nosotros quienes tuvimos el privilegio de caminar junto a él. Gracias por compartir este viaje, mientras él hacía lo que amaba para sus amados seguidores”, se lee en la cuenta de youtube de Technoblade.

El diagnóstico de Alex

Hace un año, el joven youtuber se sinceró con sus seguidores y les reveló que había sido diagnosticado con cáncer. En agosto del 2021, Technoblade explicó que todo comenzó con un dolor en el brazo en el mes de julio y pensó que se trataba de una lesión por estrés repetitivo de los juegos, sin embargo, unos días después se percató que su hombro estaba hinchado por lo que acudió al hospital a una revisión. “Me hicieron un par de escaneos y me dijeron que la razón por la que me duele el brazo es porque tengo cáncer”, explicó el joven a través de un video. La tienda de mercancía del joven seguirá estando disponible para los fans de Technoblade, y según se lee en la página oficial la familia del youtuber será la encargada de manejarla y dedicarán parte de las ganancias a la organización The Sarcoma Foundation of America, dedicada a la investigación y concientización sobre el cáncer.