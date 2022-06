Se dieron a conocer nuevas pistas del caso del hijo de la tiktoker, Ophelia Nichols

Con el corazón roto, la famosa tiktoker Ophelia Nichols compartió hace unos días con sus seguidores un desgarrador video a través del cual dio a conocer que su hijo Randon Lee fue asesinado a tan solo un día de su cumpleaños 19. La influencer de Alabama utilizó la plataforma de moda para pedir ayuda y lograr localizar al responsable de la muerte de su hijo. Según explicó la influencer, Randon Lee recibió un disparo en una gasolinera cerca de Exxon. Los reportes de las autoridades estadounidenses indicaron que el joven manejó después hasta la estación de Energizer, donde fue descubierto su cuerpo. A pesar de que la policía anunció que hay dos sospechosos en el caso, todavía no se han realizado arrestos, sin embargo, nuevos detalles han sido revelados y según informaron los investigadores, Randon Lee se había reunido con los sospechosos para venderles drogas.

Las nuevas pistas de las autoridades

Según explicaron en una conferencia de prensa las autoridades estadounidenses, el hijo de Ophelia se reunió con los dos sospechosos en la gasolinera de Exxon. Las imágenes obtenidas por los investigadores mostraron como Randon Lee y los dos sujetos en cuestión llegaron en autos separados, según explicó Jason Hadaway, detective del caso. Las imágenes también muestran cómo uno de los sospechosos entró al automóvil de Randon Lee y según informaron ahí fue cuando le disparó para después fugarse. Las autoridades explicaron que parece que Randon Lee y los dos sujetos sospechosos ya habían tenido una relación previa: “Sabemos en este momento que el señor Lee estaba relacionado al haberle vendido a diferentes personas. Estos dos individuos le habían comprado en el pasado”, dijo el detective Jason Hadaway durante la conferencia de prensa.

El desgarrador mensaje de Ophelia

A través de su perfil de TikTok, Ophelia Nichols ha dado a conocer varios detalles sobre el asesinato de su hijo: “Ya se corrió la voz y yo solo estoy abrumada con tantos mensajes, y necesito que todos lo sepan. Estoy haciendo este video por una razón, porque necesito ayuda de todos ustedes. Nunca les he pedido nada, pero necesito su ayuda con esto. Hay casi 7 millones de personas que me siguen, alguien tiene que saber algo. Hoy habría sido el cumpleaños 19 de mi bebé, pero fue arrebatado de mí anoche. Mi hijo fue asesinado, recibió un disparo”, explicó la desconsolada madre el pasado domingo. Después de que las autoridades dieran a conocer que su hijo estaba involucrado en la venta de drogas, Ophelia volvió a utilizar la red social para contarle a sus seguidores lo que sentía: “Cuando sus hijos viven solos y pagan sus propias cuentas y tienen un buen trabajo, simplemente no les pasa por la cabeza que estarían haciendo cualquier cosa para meterse en problemas. Nos han dicho que los detectives creen que él traficaba marihuana. Mi hijo se estaba reuniendo ahí, y o intentaron robarle o le robaron, pero le dispararon. Mi hijo tuvo muchos problemas después de la muerte de su padre, depresión y todo tipo de cosas. Hicimos todo lo que pudimos para mantenerlo en el camino correcto. Todos pensaron que lo estaba porque le estaba yendo muy bien con todo. Acabamos de tener una cena de cumpleaños para él y le decíamos lo orgullosos que estábamos de él. Viene de una buena familia y un buen hogar, pero a veces eso no importa. Pero no le da a nadie el derecho de dispararle a mi hijo”, expresó Ophelia Nichols en su perfil de TikTok.