El arte de reunir a nuestros seres queridos alrededor de la mesa

Cuando se tiene un espíritu libre y divertido como el de la actriz española Anita del Rey, cualquier reunión parece fácil y agradable. Descubrimos a la también diseñadora de joyas en una reciente cena que unió a la familia Buchanan’s en Casa Ortega y quisimos saber más sobre ella y sus consejos para unir de mejor manera a los amigos alrededor de la mesa. Al igual que Carla Arredondo y Ari Camacho, Anita nos comparte sus mejores claves para lograr una reunión exitosa, divertida y memorable.

VER GALERÍA Anita del Rey, parte de la familia Buchanan’s, es actriz, stylist y está por emprender una marca de joyería.

ELEMENTOS INDISPENSABLES PARA UNIR EN LA MESA

-¿A quién te gusta reunir en tu mesa?

-A mi familia, que la veo muy poco y a mis sobrinas, que las echo mucho de menos. Juntarlos a todos, incluyendo a esa familia elegida que tenemos todos por el mundo.

-¿Y la mejor manera de crear grandes recuerdos?

-Con una buena plática. Tranquila, sin prisas, viéndose a los ojos y dedicándote un tiempo a escuchar al que tienes enfrente.

-¿Qué hace a una reunión única y diferente?

-El que venga muchísima gente, con amigos de amigos, con gente que no conoces, con el vecino, con todo el que quiera.

-Si alguien no se conoce, ¿cómo hacer para romper el hielo?

-Pues la mejor dinámica es con un drink. Mi favorito para recibir a mis invitados es el Buchanan’s Sunset, funciona para cualquier momento del día. Además, marida con todo y puede ser un aperitivo, puedes darlo con una carne o hasta con un postrecito.

-¿Las tres cosas que no faltan en tu mesa?

-Unas flores, unas velas y algo de brillo, porque yo soy así, muy excéntrica (risas).

-¿Alguna combinación especial de decoración?

-Me fascina mezclar elementos decorativos: un plato de un estilo y un vaso de otro. Un plato que compré no se dónde en algún viaje con un jarrón que me regalaron. Me gusta mezclar todo.

Loading the player...

DECORACIÓN DIVERTIDA, INESPERADA Y DIFERENTE

Para decorar la mesa ideal de las reuniones de Anita del Rey, el equipo experto de Local Trendy diseñó un concepto de decoración en conjunto con el estilismo de mesa de The Event. De acuerdo con las expertas “quisimos construir un estilo sweet tropical con combinaciones de tonalidades pastel. Para el montaje se tomó como base un mantel de terciopelo en tono aqua sobre el que se montó una vajilla de estilo provenzal clásico. Los cubiertos se colocaron en color dorado, que con la mezcla de acentos lilas y azules en copas de cristal y servilletas generan una sinfonía de color en perfecta armonía. El arreglo de flores, también de inspiración tropical está compuesto de rosa inglesa, lisianthus en tono rosa y crema y un acento con flor de mayo”.

VER GALERÍA La mejor manera de unir a tus invitados es a través de la mesa acompañados de un coctel como el Buchanan’s Sunset.

BUCHANAN’S SUNSET: EL MEJOR ROMPE HIELO

Ya Anita nos mencionó en la entrevista sobre la mejor manera de unir a sus invitados a través de la mesa. Para recibirlos, eligió el Buchanan’s Sunset, un coctel noble que puede servirse como aperitivo y que, además, es muy fácil de maridar. Si quieres replicarlo para tu próxima reunión aquí te dejamos la receta.

Ingredientes:

40 ml de Buchanan’s 12

20 ml de jugo de toronja

15 ml de miel

Agua con gas

Rodaja de toronja

Jugo de limón

Azúcar

Hielo

Modo de preparación:

Agrega hielo a un vaso old fashioned. Vierte la medida de Buchanan’s 12. Agrega el jugo de toronja, la miel, 2 cucharadas de azúcar y un poco de jugo de limón. Termina con un top de agua mineral. Macera un poco la mezcla, agrega una rebanada de toronja para decorar y disfruta.