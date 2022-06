La reacción de la madre de Gabby Petito al diario de Brian Laundrie

Lo que parecía un increíble viaje por Estados Unidos en compañía de su prometido, resultó en una misteriosa y trágica desaparición para Gabby Petito. Fue el 11 de septiembre que los padres de la joven de 22 años la reportaron como desaparecida y comenzaron la búsqueda de su hija. Tras varios días de investigaciones se dio a conocer que Brian Laundrie había regresado a casa sin la joven y se había negado a cooperar con las autoridades para después marcharse de nuevo. Según informaron los investigadores del caso, días después encontraron un cuerpo en el Parque Nacional de Gran Teton, el cual confirmaron que pertenecía a la joven Gabby. En octubre, Laundrie seguía siendo objeto de una búsqueda de varias semanas cuando los oficiales encontraron su cuerpo, según explicaron los forenses a cargo del caso, la muerte de Brian fue declarada como suicidio. Ahora, a pocas semanas de que se cumpla un año de su desaparición, se han dado a conocer nuevos detalles del caso de Gabby. Según informaron las autoridades estadounidenses, Laundrie confesó haber asesinado a su novia, pero según se lee en el diario del joven, justificó sus acciones a lo que la madre de Petito respondió a través de redes sociales.

La confesión de Laundrie

Después de que las autoridades revelaran imágenes del diario de Brian en donde confesó haber asesinado a Petito, la madre de la joven, Nichole Schmidt, expresó que está harta. De acuerdo con los reportes de los investigadores del caso, Laundrie admitió por escrito, antes de acabar con su propia vida, que había asesinado a su prometida Gabby en el Parque Nacional Grand Teton en Wyoming, después de que ella se resbalara y golpeara la cabeza. Según se lee en las fotografías del diario de Brian, sus acciones fueron misericordiosas: “La encontré jadeando, tenía mucho frío. La llevé lo más lejos que pude hacia el auto, tropezando, exhausto por la conmoción, cuando sabía que no podía cargarla con seguridad. (…) Lamento a todos los que esto afectará. Gabby fue el amor de mi vida, pero sé que fue adorada por muchos. Lo siento mucho por su familia, porque los amo (…) Cuando saqué a Gabby del agua no podía decirme qué le dolía. Tenía un pequeño bulto en la frente que con el tiempo se hizo más grande, le dolían las muñecas, pero se estaba congelando, temblaba violentamente, mientras la cargaba continuamente emitía sonidos de dolor. (…) No sé el alcance de las heridas de Gabby, solo sé que tenía un dolor extremo. Terminé con su vida, pensé que era misericordiosos, que era lo que ella quería, pero ahora veo todos los errores que cometí. Me entró el pánico, yo estaba en shock. Pero desde el momento en que lo decidí, le quité el dolor, supe que no podía seguir sin ella”, se lee en el diario rescatado por las autoridades.

La respuesta de la madre de Petito

Nichole Schmidt no dudó a criticar la confesión del cuaderno de Brian y a través de su perfil de Twitter compartió una imagen y explicó que estaba harta de la situación: “Los narcisistas reescriben la historia para escapar de la responsabilidad. #justiceforgabby #thetruthwillberevealed #selfish #wewontstop #cowards”, se lee en la red social de la madre de Gabby. De acuerdo con los datos proporcionados por el abogado de la familia de Petito, Joseph y Nichole presentaron una demanda a los padres de Brian en donde afirman que Chris y Roberta Laundrie no solo sabían que Gabby estaba muerta, sino que también sabían la ubicación de su cuerpo mientras se estaba llevando a cabo la búsqueda de la joven. La semana pasada, los padres de Petito se presentaron a una audiencia preliminar en el Tribunal de Circuito del Condado de Sarasota, para evaluar si el caso puede proceder a un juicio.