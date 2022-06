Claves de decoración para unir a tus seres queridos alrededor de la mesa

Nos encanta reunirnos alrededor de la mesa. Es ahí donde compartimos anécdotas, confidencias y recordamos buenos momentos. Es ahí también donde generamos aquellos recuerdos que nos acompañan en nuestro día a día. Buchanan’s lo sabe, así que reunió a parte de su familia en una serie de cenas que tuvieron como objetivo crear experiencias maravillosas. ¡HOLA! tuvo acceso a una de ellas, así que decidimos crear una serie sobre diversos consejos para organizar cenas memorables y crear un ambiente de unión. Así, la semana pasada entrevistamos a Ari Camacho, creadora digital de contenido y quien nos dio algunos consejos sobre música y dinámicas para reunir en la mesa a nuestros seres queridos. En esta entrega, nos reunimos con Carla Arredondo, quien, al igual que otros miembros de la familia Buchanan’s, nos comparte algunas de sus claves para lograr una reunión de diez.

Carla Arredondo, una de las integrantes de la familia Buchanan's.

CARLA ARREDONDO: “CADA DETALLE CUENTA”

La actriz mexicana originaria de Acapulco se reunió con nosotros para platicarnos sobre qué hace para unir a un grupo de amigos o familia cuando organiza alguna reunión. “Con una vida tan ajetreada como la que llevamos hoy día, lo importante es dedicarle tiempo a preguntarle a las personas que queremos cómo están y qué están haciendo”, afirma. Ponerle empeño a las reuniones tomando en cuenta todos los detalles, poner una mesa linda y una comida espectacular son algunas de las cosas en las que Carla no escatima. “Para mí menos, es más. No soy tanto de experimentar con colores y poner cosas raras. Me gusta que mi mesa se vea linda y elegante”.

DECORACIÓN: EN CLAVE MINIMAL Y NATURAL

“Una vajilla linda con un detalle de naturaleza en la mesa siempre va a lucir más elegante”, afirma Carla, quien a través de estos detalles transmite el espíritu de unión a los invitados. Para nuestro encuentro con Carla, Local Trendy y The Event decidieron trabajar en una decoración de mesa en sintonía con los gustos de Carla para trnasmitir el aire de una mesa sencilla pero sofisticada.

-“Colocamos un mantel de lino blanco, combinado con un bajo plato tejido de ratán en forma de flor. Sobre este colocamos una vajilla de cerámica en tonos claros que contrastan con copas de cristal verde y cubiertos de madera. Las fibras naturales se pueden percibir en la servilleta de estilo boho en tono beige.

-“Para el arreglo floral utilizamos un camino de follaje con un busto como pieza central complementado por bases de cristal con flor de mayo en tonos amarillos para crear el estilo natural y elegante”.

Para Carla, pequeños detalles como elaborar cocteles especiales para recibir a tus invitados siempre será garantía de unión. En la foto el Buchanan's Spicy Piña.

EL CONSEJO INFALIBLE

Elegir un coctel para recibir a tus invitados es un gran detalle, ya que harás sentir a tus invitados muy bienvenidos y facilitarás ese espacio para la unión. Si esa bebida hace click con la comida, la ocasión y además refleja el estilo propio, mejor. Como a todo anfitrión, a Carla le gusta que, desde la llegada, los invitados se sientan unidos por estos pequeños grandes detalles, y para ella, hacer sentir a tus invitados de manera muy especial preparando algo único para ellos, es uno de los elementos fundamentales. “Da la sensación de que le pusiste mucho empeño a la reunión, porque son pequeños gestos diferentes”, menciona la actriz. Para esta temporada, Carla nos recomienda el Buchanan’s Spicy Piña, que tiene un toque diferente por su toque picante. Acompañarlo con comida del mar como un tartar de atún o tacos estilo gobernador es su combinación ganadora.

BUCHANAN’S SPICY PIÑA

Ingredientes:

40 ml de Buchanan’s 12

100 ml de jugo de piña

5 ml de jugo de limón

10 ml de jarabe de agave

2 rebanadas de jalapeño

1 rebanada de piña

Hielo

Modo de preparación:

En un shaker agrega la medida de Buchanan’s 12, el jugo de piña, jugo de limón, jarabe de agave y las dos rebanadas de jalapeño. Agita vigorosamente por 10 segundos. Sirve en un vaso old fashioned. Decora con una rebanada de piña y disfruta.