La famosa tiktoker Ophelia Nichols dio a conocer que su hijo fue asesinado

Con lágrimas en el rostro y el corazón roto, la tiktoker Ophelia Nichols compartió con sus seguidores un desgarrador video en donde dio a conocer que su hijo Randon Lee fue asesinado a tan solo un día de su cumpleaños 19. La influencer de Alabama pidió ayuda a través de redes sociales para localizar al responsable de la muerte de su hijo. En el video, Ophelia explicó que Randon Lee recibió un disparo en una gasolinera cerca de Exxon, sin embargo, se dio a conocer que el joven condujo hasta la estación de Energizer, donde fue descubierto su cuerpo.

El desgarrador mensaje de Ophelia

Con más de siete millones de seguidores en TikTok, Nichols se encarga de deleitar a sus fans con todo tipo de contenidos, desde celebraciones familiares hasta consejos de belleza. Ophelia se ha caracterizado por siempre verse alegre y compartir su felicidad con sus seguidores, sin embargo, el pasado domingo, la tiktoker sorprendió a todos con un desgarrador video explicando que su hijo había sido víctima de un ataque a tan solo un día de su cumpleaños 19. “Ya se corrió la voz y yo solo estoy abrumada con tantos mensajes, y necesito que todos lo sepan. Estoy haciendo este video por una razón, porque necesito ayuda de todos ustedes. Nunca les he pedido nada, pero necesito su ayuda con esto. Hay casi 7 millones de personas que me siguen, alguien tiene que saber algo. Hoy habría sido el cumpleaños 19 de mi bebé, pero fue arrebatado de mí anoche. Mi hijo fue asesinado, recibió un disparo. Tengo este odio en mi corazón que no reconozco, porque nunca he sentido esto por nadie. Este individuo le quitó la vida a mi hijo, y sé que está ahí afuera (…) alguien sabe quién fue el responsable de esto, y estoy pidiendo la ayuda de quien sea, por favor”, expresó desconsolada Ophelia en el video que publicó en su perfil

La respuesta de sus seguidores

En cuestión de horas, el emotivo video de la influencer logró conseguir alrededor de 19 millones de visitas, 3.9 millones de likes y más de 400 mil comentarios en apoyo a la causa de Ophelia. Según los reportes del medio local de Alabama, WKRN, Randon Lee perdió la vida a causa de un disparo el viernes por la noche en Pichard, al sur de Mobile. Por su parte, las autoridades a cargo de la investigación no han publicado muchos detalles sobre el caso, y han informado que la investigación sigue abierta: “El Departamento de Policía de Prichard está investigando un homicidio en Saint Stephens Road en Prichard, Alabama. El tiroteo ocurrió alrededor de las 19:45 el viernes 24 de junio del 2022. Sucedió en una estación de gas en St Stephens Road. Randon Lee de 18 años recibió un disparo en Exxon antes de cruzar la calle cerca de la gasolinera de Energizer, donde murió a causa de las heridas. Cualquier persona con información puede comunicarse con el Departamento Policial de Prichard”, se lee en el comunicado policial. Hasta ahora se sabe que tienen a dos sospechosos, pues algunas horas después de haber dado a conocer la trágica noticia de su hijo, Nichols compartió con todos sus fans un comentario en donde dio detalles del avance de la búsqueda: “Me acaban de decir que hay pistas sobre 2 individuos, espero que vean este video y sepan qué le han hecho a mi familia. No me detendré hasta que el asesino de mi hijo sea encontrado y procesado”, se lee en el perfil de Ophelia.