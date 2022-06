¿Por qué los rescatistas no entraron por Anita Álvarez antes? De acuerdo con los reglamentos de la FINA, no tienen permitido entrar al agua a menos de que los autoricen los árbitros

Hace un par de días se vivió un momento de mucha tensión en el Mundial de Natación de Budapest cuando la nadadora estadounidense Anita Alvarez se desmayó en el agua después de finalizar su ejercicio. Afortunadamente, la atleta fue rescatada por su entrenadora, Andrea Fuetes, quien saltó a la alberca al momento de percatarse que su alumna estaba en problemas. Las imágenes del heroico rescate de la nadadora han dado la vuelta al mundo y tras varios días de recuperación Anita expresó sus sentimientos con respecto a lo ocurrido. Por otro lado, la Federación Internacional de Natación (FINA) prohibió la participación de la atleta estadounidense en la final por equipos. A pesar de que todo se resolvió en un gran susto, muchos se han cuestionado por qué los salvavidas no actuaron antes ante el desmayo de Alvarez, sin embargo, según se informó en un comunicado por parte de la FINA, los socorristas no podían actuar por reglamento oficial.

¿Por qué tardaron en entrar al agua los salvavidas?

En el momento que Andrea Fuentes se percató que su alumna estaba inconsciente, la entrenadora española pidió ayuda a los rescatistas, sin embargo, los salvavidas se quedaron paralizados, por lo que, sin pensarlos dos veces, Fuentes se lanzó al agua. El director del servicio de salud del Comité de Medicina Deportiva, Béla Merkely, confirmó en un comunicado que tal y como había dicho la entrenadora, los rescatistas solo acudieron a ayudar después de que Andrea estuviera en el agua: “Después de que Andrea Fuentes se lanzara a la alberca, los socorristas, viendo la situación, ya no esperaron la señal de los jueces e intervinieron”, expresó Béla Merkely. Con la situación en la mira, la FINA explicó a través de un comunicado oficial que están llevando a cabo revisiones de las reglas y regulaciones ya que se reveló que los salvavidas no pudieron ayudar de inmediato a la nadadora estadounidense debido a que tenían que esperar una señal por parte de los jueces para lanzarse al agua. “Según el reglamento, los socorristas solo pueden tirarse a la alberca después de recibir una señal por parte del cuerpo de árbitros”, explicó Béla en entrevista para Marca.

El padecimiento de Anita

Lamentablemente, el incidente ocurrido hace un par de días no sucede por primera vez, pues Anita ya se ha desmayado previamente durante una competencia. A pesar de que Alvarez quería finalizar su participación en el Mundial de Natación de Budapest, la FINA informó a través de un comunicado el viernes por la mañana que la nadadora fue excluida de la final de la competencia de equipos por lo que no estuvo presente con sus compañeras. A pesar de que la selección de natación estadounidense había dicho que la atleta se reincorporaría a la competencia, el viernes después de un chequeo médico se determinó que Anita quedaría fuera del Mundial de Natación. El médico responsable, el doctor Merkely, declaró que Alvarez no está fisiológicamente preparada para aguantar las exigencias de la prueba: “Hay diferentes tipos de atletas. Algunos toleran bien que la cantidad de oxígeno y dióxido de carbono varíe en su organismo, pero hay quienes son más sensibles a eso, y Anita Alvarez es una de estas personas. Probablemente la natación sincronizada no sea para ella”, expresó Béla Merkely en una conferencia de prensa.