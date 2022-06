El efecto de las vacunas en el covid prolongado

Además de la hepatitis aguda infantil y la viruela del mono que se han hecho presentes en varios países, la variante Omicron no ha parado de hacer de las suyas. A más de dos años del comienzo de la pandemia ocasionada por el brote del Covid-19 una nueva ola vuelve a alertar a los expertos de salud. A pesar de que los casos otra vez están en alza, las campañas de vacunación han ayudado a disminuir la gravedad de los síntomas y el número de hospitalizaciones y muertes a nivel mundial. A lo largo de estos últimos dos años, se ha normalizado la idea de que si ya contrajiste coronavirus logras obtener un refuerzo inmunológico por algunos meses, sin embargo, recientemente se confirmó que con la variante Omicron no sucede esto. Pero esta no ha sido la única noticia en cuanto al virus que nos ha obligado a cambiar nuestro estilo de vida. Parece que entre más tiempo pasa, más preguntas surgen alrededor del Covid-19 y sus mutaciones, pero los expertos se han dado la tarea de estudiar cada detalle y un estudio realizado por el epidemiólogo Ziyad Al-Aly logró analizar los efectos del Covid prolongado y la importancia de las vacunas en estos casos.

El estudio de Ziyad Al-Aly

Mientras que la lucha contra el Covid-19 y sus diversas mutaciones no ha parado, nuevos resultados se han encontrado en cuanto a los efectos del covid prolongado. Desde la llegada de las vacunas, los expertos de la salud se han preguntado si estas serían capaces de reducir las posibilidades de desarrollar síntomas a largo plazo y de acuerdo con un estudio realizado por el experto Ziyad Al-Aly este riesgo podría reducirse en un 15% gracias a los avances en las campañas de vacunación. El epidemiólogo de la Universidad de Washington, con la ayuda de los registros médicos del Departamento de Veteranos de Estados Unidos logró investigar a fondo los efectos del coronavirus prolongado. A través de Nature Medicine se dio a conocer el resultado del estudio en donde se compararon aproximadamente 48,000 pacientes enfermos de Covid-19 no vacunados con 16,000 vacunados. Según se explicó en el artículo, las personas que contaban con la vacuna se beneficiaron al ser menos propensos a desarrollar complicaciones pulmonares o de coagulación en la sangre, sin embargo, hubo poca reducción en el riesgo en cuanto a los demás síntomas de la enfermedad. Para concluir sus hallazgos, Ziyad Al-Aly explicó que las vacunas sí podrían reducir el riesgo de los efectos del covid prolongado sin embargo, no lo eliminan. “Los hallazgos muestran que la vacunación solo reduce parcialmente el riesgo de muerte y de secuelas posagudas. Confiar en la vacunación como única estrategia de disminución es totalmente inadecuado. Es como ir a la batalla con un escudo que solo funciona de manera parcial”, dijo el experto de la Universidad de Washington.

Covid persistente

A pesar de que la OMS advierte que los efectos del Covid-19 prolongado comienzan a los 3 meses después del contagio todavía está en duda el tiempo real ya que por otro lado los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) afirman que da comienzo un mes después del brote inicial de coronavirus. Las causas de los efectos prolongados del virus tampoco se han estudiado a fondo, por lo que no se sabe qué es lo que provoca los padecimientos a largo plazo. Sin embargo, algunos expertos tienen la teoría de que se debe a una respuesta inmune que se acelera cuando el cuerpo se enfrenta por primera vez al virus, provocando daños en todo el cuerpo.