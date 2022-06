El trágico fallecimiento de la prometida del cantante británico Tom Mann el día de su boda

El espectáculo británico se ha vuelto a vestir de luto ante el inesperado fallecimiento de la prometida del cantante Tom Mann. Ha sido el mismo participante de X Factor quien ha tomado sus redes sociales para compartir las desgarradoras noticias. Danielle Hampson, de 34 años, falleció el pasado sábado, fecha en la que la pareja celebraría su boda después de comprometerse en el 2019 y de haber recibido a su pequeño hijo de apenas 8 meses de vida. Danielle fue una exitosa bailarina que trabajó con todo tipo de celebridades, por lo que famosos de todo el país se han volcado en mensajes de condolencias y apoyo a Tom y su familia ante esta irreparable pérdida. Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas del fallecimiento, solamente se sabe que la pareja regresó hace poco de unas vacaciones en Italia, desde donde compartieron algunas imágenes con sus seguidores de Instagram. Tom es conocido por haber competido en el famoso reality show musical en el 2014, en donde lo integraron al grupo Stereo Kicks.

Con una fotografía de Danielle en blanco y negro, en la que posa con su bebé en brazos, Tom escribió: “No puedo creer que estoy escribiendo estas palabras, pero mi querida Dani -mi mejor amiga, mi todo y más, el amor de mi vida- falleció en las primeras horas de la mañana del 18 de junio. El que se suponía que sería el día más feliz de nuestras vidas terminó en una devastación irreversible. Siento que he llorado un océano. Nunca llegamos al altar o a decir nuestros votos o a bailar nuestro primer baile, pero sé que tú sabes que eras mi mundo entero y lo mejor que me ha pasado, Danielle. Voy a usar este anillo que siempre debí haber usado como una muestra de mi amor incondicional para ti”, comienza el profundo mensaje.

“Estoy completamente roto tratando de procesar esto y honestamente no sé a dónde iré desde aquí, pero sé que necesito usar cualquier fuerza que pueda conseguir por nuestro pequeño niño. No me voy a acercar al padre que tú ya te habías convertido, pero te prometo que voy a hacer todo para criar Bowie de la manera en la que siempre quisimos, te prometo que va a saber lo maravillosa que era su mami, y te prometo hacerte tan, tan orgullosa”, continúa la desgarradora publicación.

Para finalizar, Tom escribió: “La persona más hermosa por dentro y por fuera. El alma más increíble. Hemos perdido a una persona tan especial y estoy seguro de que estamos por ver un abundante desborde de amor que lo reflejará. Voy a tratar de encontrar paz en sus mensajes y comentarios, pero por ahora estoy en duelo y lo seguiré estando por un largo tiempo. Mi amada Dani, la luz más brillante de cualquier habitación, mi mundo no es sino oscuridad sin ti. Te extrañaré por siempre”, finalizó.

El día que no llegó

La pareja tenía planeado casarse el 25 de septiembre del 2020, después de comprometerse en el 2019, pero ante la pandemia esto fue imposible. En aquel entonces, Danielle escribía en su cuenta de Instagram: “No puedo esperar a casarme contigo, pero el mundo tiene otros planes”, sin imaginar que sus palabras serían proféticas, con un trágico desenlace en la que sería la fecha de su boda.

Tal como anticipaba Tom, las muestras de cariño no se han hecho esperar, Lewis Capaldi, Ellie Goulding, así como Emma Bunton de las Spice Girls tomaron sus redes sociales para enviar sus condolencias. El último trabajo como bailarina de Danielle fue en el video Treat People With Kindness de Harry Styles.