La original cena organizada por Buchanan’s y cómo recrearla para convertirte en el mejor anfitrión

Unir alrededor de la mesa a la gente que más queremos es uno de los placeres más grandes de la vida. Sentarte con los amigos, compartir logros y experiencias en una interminable velada logrará generar momentos que recordarás para siempre. “Si tienes algo estupendo en tu vida, deberías compartirlo con los demás”. Esta frase es la premisa de Buchanan’s, un whisky para aquellos que inspiran a otros a través de la pasión, la convicción y la acción. Con este ánimo, la marca reunió a un talentoso grupo de creativos que, unidos alrededor de la mesa, compartieron una noche llena de detalles que hicieron de esta experiencia un momento único. ¡HOLA! tuvo acceso a este encuentro y tomamos nota de todos los detalles que hicieron de esta noche una muy especial y aquí los compartimos para que hagas de tu próxima reunión una en la que refuerces todos esos vínculos con las personas más importantes de tu vida.

LOS INVITADOS

Buchanan’s sabe cómo unir a grandes amigos alrededor de la mesa. Para la ocasión, convocó a un grupo de creativos de diferentes disciplinas para enriquecer la conversación y generar vínculos que trascienden. El diseñador Rodrigo Noriega, la cantante Melissa Robles, las actrices Anita del Rey y Carla Arredondo, el DJ Jorge Nava, el fotógrafo Alberto Clavijo, la creadora de contenido gastronómico Milena, la especialista en contenido digital Ari Camacho y Juan Pablo Molinar, embajador Sr. de Brand Reserve de Diageo, conformaron el grupo convocado para este encuentro. Tener entre tus invitados a distintos personajes que aporten a la conversación siempre será una garantía de éxito.

LA LOCACIÓN

Buchanan’s eligió Casa Ortega, construida por el arquitecto Luis Barragán y que, además, fue la primera que él habitó. Para la ocasión, eligieron un spot íntimo y muy casual en uno de los espacios semi abiertos cuya vista da a un patio interior con una fuente central. Escoger el rincón más cozy de tu casa siempre será un gran acierto, pues brindará una atmósfera que hará sentir a tus invitados con la cercanía y la complicidad necesaria para compartir experiencias y anécdotas.

DECORACIÓN PARA RECORDAR

Cuando organizas una cena, cada detalle cuenta y colocar elementos con especial significado hará recordar el momento de manera más entrañable. El diseñador Rodrigo Noriega fue el encargado de la decoración de la mesa, inspirado en los colores de la botella de Buchanan’s, de tonos sutiles y materiales elegantes. “Utilizamos lino y algunos toques en cobre. Colocamos velas en tono burgundy, inspiradas en la botella y colocamos una licorera muy bonita, que es el acento de todo para el ritual de poder compartir y conservar el líquido. La botella se diseñó en exclusiva para Buchanan’s, y la inspiración fue el recuerdo de mi abuelito y sus licoreras antiguas. Siempre quise tener una pero no me gustaba que se viera vieja en mi casa así que quise traer una licorera al mundo contemporáneo y me inspiré en las formas de los instrumentales médicos, porque los cocteles de Buchanan’s son alquimia pura, y así quedó el resultado. Además, integré algunos prototipos para terminar la decoración de la mesa. Todos son elementos únicos”, comenta Noriega al preguntarle sobre el proceso detrás de la puesta de la mesa y los elementos decorativos alrededor.

Diversos prototipos de licoreras que Rodrigo Noriega diseñó en exclusiva para Buchanan's.

GASTRONOMÍA Y SABORES QUE ENCANTAN

Un buen anfitrión sabe que la calidad de la comida y las bebidas son indispensables. Por ello, Buchanan’s apostó en esta ocasión por la sazón del chef Daniel Ovadía para agasajar a los invitados. Para los canapés, se sirvieron pescadillas con salsa de chile morita, lima, crema agria, aguacate y queso; quesadillitas rellenas de pollo con mole negro y molotes de plátano macho, que sirvieron para acompañar deliciosas y frescas bebidas como el Mojito Buchanan’s que se prepara con agua de coco, hierbabuena, azúcar y jugo de limón; el Pink Buchanan’s, con jugo de toronja, miel y agua mineral, así como el Buchanan’s Spicy Piña con jugo de piña, jugo de limón, jarabe de agave y toques de jalapeño. El gran detalle para favorecer la convivencia fue el formato de la cena, en la que se dispusieron platillos para compartir unidos en la mesa. El menú consistió en un guacamole que se preparó en el momento a gusto de cada invitado, costillas de res al carbón curada en piloncillo y chile meco con polvo de limón persa y filete de pescado en estofado especiado de pimientos, jitomate, chiles güeros y cilantro. El postre consistió con el famoso cheese cake de Nosh.

Los invitados realizaron divertidas dinámicas para preparar cocteles con Buchanan's.

DINÁMICAS PARA UNIR

Uno de los elementos principales para que una cena sea exitosa son las actividades para romper el hielo, que son ideales para cuando existen algunos invitados que no se conocen entre sí. Buchanan’s lo hizo de manera muy divertida creando una dinámica en la que los invitados se unieron en tres grupos para elaborar cada uno de los cocteles con Buchanan’s que se ofrecieron durante la recepción. La idea fue preparar la mejor bebida y presentarla al resto de los invitados, quienes por medio de una votación eligieron la mejor versión preparada.

NOTAS MUSICALES

No hace falta decir que no hay reunión sin una buena selección de música, por lo que acudimos al DJ Jorge Nava, uno de los invitados a la cena Buchanan’s para preguntarle por sus mejores recomendaciones. “Lo más importante es pensar en la diversidad de la gente que invitas. Nunca tienes al mismo tipo de gente en el lugar por más chico que sea. Hay que pensar en cosas diversas para que todo mundo se identifique con lo que está escuchando y que se metan en el mood. Ya después más entrada la fiesta es más fácil manejar una noche. Los éxitos o cosas que te recuerdan cosas lindas de tu vida son esenciales. Creo que por eso el new disco está tan de moda hoy. Hay que darles algo familiar y por ahí de repente incluir una pizca de algo que los sorprenda”.

Unidos en la mesa por Buchanan's los invitados disfrutaron de divertidas anécdotas y compartieron sus logros.

INMORTALIZAR EL MOMENTO

Alberto Clavijo, fotógrafo y otro de los creativos invitados a la cena de Buchanan’s nos compartió algunos de los consejos esenciales para captar los grandes momentos con amigos y el espíritu real de las reuniones. “A mí me gusta pasar un poco desapercibido, no llamar mucho la atención, quedarme en un rinconcito y de esa manera capturar los momentos más cercanos, las sonrisas… me puedo quedar pegado con la cámara 5 minutos para encontrar el momento ideal. Conforme pasa la noche, la gente se comienza a relajar y es ahí donde encuentras las tomas más divertidas”.

ALGO PARA RECORDAR

Para cerrar con broche de oro una reunión, un detalle que Buchanan’s realizó y que puedes recrear para tu próxima cena es un ritual en el que se realice una promesa de reencuentro. En este caso, cada uno de los asistentes alrededor de la mesa agradeció por algo y, después del brindis, fue rellenando con un poco de Buchanan’s 12 una de las licoreras hasta que quedó llena. La licorera fue cerrada y en ella se materializa el deseo y la promesa de un encuentro futuro.

Buchanan's es un whisky pensado para aquellos que inspiran a otros a través de la pasión, la convicción y la acción.