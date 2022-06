El contagio con Omicron no crea inmunidad Los expertos del Imperial College London confirmaron que es posible una reinfección rápida después de haber estado contagiado

Llevamos más de dos años adaptándonos a la nueva normalidad debido a los contagios ocasionados por el brote de Covid-19, y a pesar de que las campañas de vacunación han disminuido un poco el riesgo de contraer síntomas graves y el número de hospitalizaciones y muertes, las variantes del coronavirus siguen asechando al mundo entero. Además de las dos olas de contagios con hepatitis aguda infantil y viruela del mono que se han hecho presentes en varios países, la variante Omicron pone otra vez en alerta a los expertos de salud debido al alza en contagios a nivel global durante las últimas semanas. A lo largo de estos dos años, se ha normalizado la idea de que si ya contrajiste Covid-19 logras obtener un refuerzo inmunológico, el cual te permite estar protegido por algunos meses de un nuevo contagio, sin embargo, un estudio del Imperial College London reveló que la variante Omicron no brinda esa protección a las personas por lo que es posible una reinfección rápida.

El descubrimiento de los expertos

El pasado lunes, los investigadores del Imperial College London publicaron en la revista Science un ensayo en el cual se habla de cómo tras el contagio con la variante Omicron pueden existir reinfecciones rápidas sin importar la cantidad de vacunas que tengan puestas las personas. Según explicaron los expertos, a través de un estudio observaron que las personas que contaban con las tres dosis de vacuna y no se habían contagiado previamente de coronavirus, adquirían cierta protección inmunológica contra las variantes, alfa, beta, gamma, delta y la versión original del virus, sin embargo, este refuerzo no aplica para la Omicron. Según afirmaron los expertos este descubrimiento es clave para entender la rápida propagación de esta variante y las repetidas infecciones que han causado varias olas de transmisiones alrededor del mundo desde principios del año.

Los profesores Danny Altmann y Rosemay Boyton del Departamento de enfermedades Infecciosas del Imperial College London explicaron por qué podría estar ocurriendo esto: “Infectarse con Omicron no proporciona un potente impulso a la inmunidad contra la reinfección con la misma variante en un futuro. La infección previa por SARS-CoV-2 afecta la capacidad de aumentar la inmunidad contra la infección posterior por coronavirus a través de un proceso llamado ‘impresión inmune’, y esto puede aplicarse a las subvariantes de Omicron, incluidas la BA.4 y BA.5”, se lee en el artículo publicado. “Esta mutación del virus no solo puede romper las defensas de las vacunas, sino que parece dejar muy pocas de las características que esperaríamos en el sistema inmunitario: es más sigiloso que las variantes anteriores y pasa desapercibido, por lo que el sistema inmunitario no puede recordarlo. El mensaje es un poco sombrío. Omicron y sus variantes son excelentes para los avances, pero malas para inducir inmunidad, por lo que tenemos reinfecciones hasta la saciedad”, explicaron los expertos de salud.

Variante Omicron

A pesar de que se ha confirmado que esta mutación de coronavirus y sus subvariantes suelen ocasionar síntomas mucho más leves que las versiones pasadas, si existen casos raros en los que los pacientes desarrollan complicaciones. El periodo de infección y la aparición de síntomas iniciales es de aproximadamente 3 días, mucho más corto que las primeras variantes, sin embargo, todavía no queda claro qué consecuencias a largo plazo podrían tener las infecciones con Omicron y sus mutaciones.