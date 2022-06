Las 10 mejores atracciones del mundo según los viajeros

El verano está a la vuelta de la esquina y eso significa calor, viajes y mucha diversión. Gracias al avance en las campañas de vacunación varios países del mundo han quitado o bajado un poco la severidad de las medidas sanitarias lo que nos permite planear nuestra siguiente escapada de forma más fácil y segura pero, ¿a dónde viajar durante esta temporada? Tripadvisor tiene la respuesta, pues además de haber enlistados los mejores destinos turísticos a principios del año, esta semana presentó la lista de las 10 mejores atracciones del mundo, con las cuales puedes complementar tu siguiente aventura. ¿Quieres conocer los hotspots alrededor del mundo? Te contamos los detalles de cada uno más adelante.

El top 10

Tal y como ocurre cada año, la plataforma de viajes hizo pública la lista de ganadores de los Travelers’ Choice Awards en donde se dieron a conocer las mejores atracciones turísticas y parques de diversiones del planeta y en la primera posición se colocó la Basílica de la Sagrada Familia ubicada en Barcelona, España, en segundo lugar quedó el Coliseo en Roma, Italia y el tercer lugar lo ocupó el emblemático edificio Empire State de la ciudad de Nueva York en Estados Unidos. A tan solo un escalón del medallero se quedó el Centro de la Gran Mezquita Sheikh Zayed en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, Gallerie Degli Uffizi en Florencia, Italia se coló a la quinta posición seguida por la Plaza de España en Sevilla, las Cataratas del Iguazú en Brasil, Los Baños Romanos de Reino Unido, el Jardín de los dioses en Colorado y la Fontana de Trevi en Roma, la cual cerró el top 10.

España

España, Italia y Estados Unidos fueron los líderes de la lista pues además de haberse posicionado en los primeros tres lugares, ocupan 7 de las 10 plazas principales. La Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona, España fue la favorita de los viajeros de todo el mundo. Su innovadora arquitectura, realizada por Antoni Gaudi y su gran historia llevaron a este emblemático monumento a convertirse en Patrimonio Mundial de la Unesco en 2005 y en una parada obligatoria si estás de paso por tierras españolas. La segunda atracción española es la Plaza De España en Sevilla que también es un must si decides pasar tus vacaciones por este país. Los dos representantes de España son imanes turísticos llenos de arte, cultura y comida deliciosa. Para poder visitar estas dos maravillas deberás acceder a España presentando un certificado de vacunación completa y un resultado negativo de una prueba covid-19 o bien un certificado de recuperación no mayor a 15 días.

Italia

Italia logró colocar 3 atracciones en la lista y sin duda, vale la pena visitar cada una de ellas. El Coliseo Romano y la Fuente de Trevi están ubicados en la capital italiana y la tercera parada obligatoria es la Gallerie Degli Uffizi, el emblemático museo en Florencia donde podrás deleitarte con las magnificas obras de los artistas más famosos del mundo. Para poder viajar a tierras italianas necesitarás solamente tu pasaporte vigente, pues a partir del 1 de junio el país dejó de pedir el certificado de vacunación y las pruebas negativas, sin embargo, si planeas viajar el próximo año, te recomendamos revisar si necesitarás una visa, ya que a partir de mayo 2023 la visa será un requisito para entrar a la Unión Europea.

Estados Unidos

Al igual que España, el país norteamericano cuenta con dos destinos turísticos en la lista de los mejores 10, pero además los viajeros y expertos de Tripadvisor hicieron una lista específica de las principales atracciones de este país y no es sorpresa que varios spots de la Gran Manzana estén presentes. La primera posición la ganó el Empire State Building, seguido por Garden of the Gods en Colorado, Central Park en Nueva York, Iolani Palace en Honolulu, Biltmore en Asheville, el Museo y Memorial Nacional del 11 de septiembre en Nueva York, el Parque Nacional Arches en Utah, el Museo Nacional de la Segunda Guerra Mundial en Nueva Orleans, la Preserevación de Taliesin en Spring Green y cerrando el top 10 está la Stetson Mansion en DeLand, Florida. Al igual que Italia, el gobierno estadounidense retiró las estrictas medidas de entrada al país por vía aérea, sin embargo, necesitarás contar con una visa vigente para poder cruzar la frontera y tu certificado de vacunación.