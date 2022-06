Daniel Suárez, el primer mexicano en conquistar una carrera de la NASCAR Cup Series

Desde espectaculares aventuras en el espacio hasta la conquista de las pistas más icónicas del mundo, varias han sido las personas en poner en alto a México a lo largo de los últimos meses. Katya Echazarreta, Donovan Carrillo, Checo Pérez son algunos de los personajes que han marcado para siempre la historia de nuestro país y durante el fin de semana a la lista de sumó otro héroe, el piloto mexicano de la escudería Trackhouse Racing Chevrolet, Daniel Suárez, quien conquistó la primera posición en el Toyota Save Mart 350 y logró hacer historia al convertirse en el primer representante de nuestro país en ganar una carrera de la NASCAR Cup Series.

¿Quién es Daniel Suárez?

Originario de Monterrey, Nuevo León y con apenas 30 años, Daniel hizo historia para México el pasado domingo al ganar la sexta fecha de la NASCAR Cup Series, la cual se llevó a cabo en Sonoma, Estados Unidos. Desde pequeño, el mexicano dedicó su vida a los autos, pues a los 10 años comenzó su carrera en el karting. En el 2007 Suárez se llevó su primea victoria en la disciplina y desde ese entonces no ha parado, logrando convertirse en uno de los mejores pilotos de la NASCAR. Casi una década después y tras varios triunfos más, Daniel conquistó el podio en la NASCAR Xfinity Series en Michigan, convirtiéndose en el primer mexicano y sexto extranjero en triunfar en una competencia de este nivel. Pero las buenas nuevas siguen para el piloto mexicano, pues el pasado domingo demostró ser el mejor en el circuito de Sonoma y además de haberse convertido en el primer representante de México en ganar una carrera de esta magnitud, Suárez ahora es el segundo latinoamericano y quinto piloto no nacido en Estados Unidos en coronarse como campeón de una competencia de la NASCAR.

La emoción de Daniel

Al finalizar la carrera, el mexicano no logró contener su emoción y celebró por todo lo alto esta gran hazaña en su carrera. Daniel disfrutó de la ceremonia de premiación y se le vio de lo más contento en compañía de su familia y equipo: “Es increíble. Tengo tantos pensamientos en la cabeza en este momento. Esta ha sido una jornada muy difícil. Es un día inolvidable, este equipo creyó en mí, gracias a todos los que me ayudaron a llegar hasta aquí, A Jimmy Morales, a Carlos Slim y a mi familia. Estoy muy contento. Mi familia, ellos nunca se dieron por vencidos conmigo, mucha gente lo hizo, pero ellos no. Solo estoy contento de que logramos hacerlo funcionar. Es la primera victoria de muchas”, expresó Suárez en entrevista para Fox Sports. Por su parte, los miembros de la NASCAR, también dedicaron una felicitación al joven piloto a través del perfil oficial de Twitter: “¡Triunfo histórico! Daniel Suárez se convierte en el primer piloto mexicano en ganar una carrera de la NASCAR Cup Series!”. Las plataformas digitales se han llenado de mensajes al piloto y entre las felicitaciones se han destacado las palabras que el Checo Pérez le dedicó al piloto de la NASCAR: “Qué grande Daniel Suárez. Disfrútalo mucho con toda tu familia, Muchas felicidades, cuánto lo merecías. También felicidades a Carlos Slim Domit y Jimmy Morales. Cómo ha cambiado la historia en nuestro deporte y vamos por más”, se lee en el perfil de Twitter de Pérez, quien celebró su segunda posición en el Gran Premio de Azerbaiyán.