Encuentran a un niño de tres años que estuvo desaparecido por dos días en un bosque

Los milagros sí existen y en varias ocasiones hemos sido testigos de que ocurren en los lugares y momentos menos esperados. En más de una ocasión las familias alrededor del mundo han sido las protagonistas de los más emotivos momentos al lograr reunirse con sus seres queridos después de que estos desaparecieran por un tiempo. Así sucedió con el pequeño Ryker Webb, de 3 años, quien el pasado viernes desapareció en un pequeño pueblo en Montana, Estados Unidos. Pero afortunadamente, tras una intensa búsqueda que duró dos días, Ryker fue encontrado por las autoridades locales sano y salvo.

La desaparición de Ryker

Parecía un día normal para la familia Webb. El pequeño de tres años se encontraba jugando con su padre y su perro en el jardín de su casa. Momentos después, el papá de Ryker se ausentó por unos cinco minutos y a su regreso se percató de que su pequeño ya no estaba. De acuerdo con la información proporcionada por el Lincoln County Sherif´s Office en Montana, recibieron la alerta por parte de los vecinos de la zona aproximadamente dos horas después de que desapareciera Ryker. Desde el momento en que se vio por última vez al pequeño Webb no paró la búsqueda tanto por parte de los vecinos como por parte de los oficiales. Según se informó, el sábado durante la investigación se registraron lluvias fuertes y temperaturas de 4 grados centígrados, lo cual perjudicaba los resultados de la búsqueda y ponía en más peligro a Ryker. Para acelerar el proceso, los oficiales del departamento del Lincoln County Sheriff´s Office, lanzaron una alerta por desaparición a todo el país ya que no se tenían pistas de si el niño se había ido por sí solo o si había sido secuestrado. Con la ayuda de drones, equipos de rescate de más de 50 personas, perros de búsqueda y herramientas especiales, las autoridades no pararon la búsqueda y fue el domingo que lograron ubicar a Ryker.

¿Dónde estaba Webb?

Cuando todo parecía marchar mal, el pequeño de 3 años fue encontrado sano y salvo en un cobertizo aproximadamente a 4 kilómetros de su hogar. Las autoridades y los padres del niño estaban asombrados con haberlo encontrado tan solo con sed, hambre y frío, ya que es una zona muy peligrosa y pasó dos noches de tormentas fuertes. Darren Short, oficial del departamento policial de Lincoln en Montana, informó a Today que Ryker fue encontrado por una familia que estaba revisando el cobertizo que les pertenecía y a su llegada escucharon la voz del niño quien se había refugiado de las severas condiciones. “Él estaba muy asustado. En esa zona de la montaña habitan osos y leones, también se presentaron tormentas eléctricas fuertes el viernes en la tarde y durante la noche, además la temperatura bajó a 4 grados”, explicó el oficial al medio estadunidense. Short explicó a Today que el niño fue encontrado de buen humor, sin embargo, estaba muy hambriento, sediento, con frío y algo asustado. Durante la búsqueda, los investigadores confirmaron que se habían topado con algunas ‘pistas’ que dejó en su camino Ryker: “El pequeño está muy interesado en los bichos e insectos. Mientras los buscadores terrestres caminaban por el sendero detrás de su casa, encontraron que algunas habían sido removidas recientemente como lo haría un niño si estuviera buscando insectos” dijo Darren al medio estadounidense. A pesar de que Webb ya se encuentra a salvo con su familia después de haber sido evaluado en el Cabinet Peaks Medical Center, el caso sigue abierto ya que las autoridades quieren saber por qué los padres del pequeño esperaron dos horas antes de avisar su desaparición: “Seguimos investigando por qué desapareció y por qué sus papás no los estaban vigilando”, mencionó Short durante la entrevista con Today.