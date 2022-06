Cómo armar la mesa de regalos perfecta para tu gran día

Planear una boda puede resultar estresante y un tanto abrumador sin considerar el hecho de que es una inversión mayor. Crear una mesa de regalos es una manera de ayudar a amortizar el gasto que esta implica, y suele ser un gran apoyo por parte de los invitados y seres queridos para ayudar a los novios a construir su primer hogar. También cabe considerar que es una gran actividad en pareja que los ayudará a fortalecer su relación antes del gran día.

Previo a la existencia de las mesas de regalos, los recién casados solían recibir 3 licuadoras, 6 jarrones de cristal y 4 juegos de sartenes los cuales terminaban regalando a amigos y familiares o guardando en un clóset. Afortunadamente su creación facilitó no solo la vida de los novios, pero la de los invitados. Si tu gran día está por llegar y estás considerando abrir una mesa de regalos, te recomendamos crearla con un mínimo de 3 meses de anticipación y seguir estos consejos que te traemos a continuación para asegurarte de aprovechar al máximo esta gran herramienta.

Registra tu boda

Sin duda alguna, el proveedor de tu mesa de regalos suele ser el aspecto más importante, ya que es el que estará a cargo tanto de proporcionar el catálogo de opciones para tus invitados, como de la logística de entrega de tus obsequios. Las tiendas departamentales suelen ser la opción favorita de los novios, ya que cubren todas las necesidades de un nuevo hogar.

Nosotros te recomendamos la Mesa De Regalos Liverpool, ya que es una de las departamentales con mayor variedad de estilos para elegir y la que cuenta con los mejores beneficios tanto para el que recibe como para el que da. Cuenta con bonificaciones del 10% sobre todas las compras y reembolsos en monedero electrónico, el cual podrás utilizar cuando desees. También ofrecen regalos por apertura, un sitio web gratuito para ayudarte a planificar tu boda y la opción de escoger dónde y cuándo quieres recibir tus obsequios (con entrega gratis), además de que contarás con las herramientas para poder monitorear en tiempo real tus nuevos regalos y enviar mensajes de agradecimiento a tus invitados. Pero no solo eso, ¿Qué pasa si no te gusta uno de los regalos, o decides cambiar de opinión en el último momento? No te preocupes, con la garantía Liverpool lo puedes cambiar por otro artículo (lo mejor de todo es que prometen guardar el secreto).

Puedes abrir la mesa de regalos Liverpool desde la comodidad de tu casa o recibir atención personalizada en tienda. Pero recuerda que si decides hacerla en persona, seleccionar todos los artículos toma tiempo y es muy cansado, así que te recomendamos realizarla en un fin de semana por la mañana para que tú y tu pareja revisar todas las opciones con calma y sin prisas.

Haz una lista de regalos y define prioridades

Considera crear una lista de cuáles son los artículos que realmente necesitan, y cuáles son simplemente un lujo o decoración. Haz un inventario de las cosas que tienes tú y las cosas que tiene tu pareja, de esta manera podrán determinar con mayor facilidad qué es lo que realmente les hace falta dentro del hogar. Para asegurarte de que nada se te olvide, es recomendable ir por secciones o habitaciones dentro del hogar e ir creando una especie de check list de los objetos que te gustaría agregar a tu mesa de regalos.

Crea un moodboard para tu decoración

Previo a elegir los obsequios que te gustaría recibir, es muy importante definir un estilo de decoración para que todo vaya a tono y exista una sinergia en cuanto a los gustos de tu pareja y los tuyos. Crea un moodboard con la inspiración de tu nuevo hogar, así te aseguraras que no exista margen de error. Una gran herramienta para darle orden a tus ideas es Pinterest, donde podrás colocar en diferentes “tableros” de distintas categorías. Comienza por identificar los espacios que sean de tu agrado y utilízalos como referencia. Continúa por establecer una paleta de colores que se lleve bien y ¡apégate a ella! No tengas miedo a combinar tonos neutros con colores contrastantes, le dará vida a tu hogar. Por último, elige un estilo de decoración y muebles, este puede ser minimalista, clásico, moderno, ecléctico e inclusive de inspiración art-déco, diviértete, pero ¡mantente realista!

Toma en cuenta todo

Hay que tomar en consideración que cada uno de tus invitados planea invertir una cifra diferente, por lo que elegir artículos dentro de una amplia variedad de precios es la mejor manera de apegarse a tus necesidades, y a su presupuesto. Otra recomendación es registrar más regalos que invitados, así les darás la posibilidad de poder elegir entre distintas opciones, además de que varios invitados probablemente obsequiaran un artículo o más. Si dentro de tu mesa de regalos tienes contemplado objetos de dimensiones grandes, como lo es un refrigerador o una base de cama, te recomendamos medir tus espacios con anticipación, así te aseguras que cabrán perfectamente en tu espacio y no tendrás que lidiar con cambios o devoluciones en días posteriores a tu gran día.

Considera otras opciones

Si consideras que solo es necesario pedir lo substancial a tus invitados y que tu pareja y tu no necesitan tanto, opta por otras opciones como el efectivo o las experiencias. Dentro de la Mesa De Regalos Liverpool existe la posibilidad de cambiar tus obsequios por dinero, de esta manera si cambias de parecer o de prioridades, podrás acumular su valor monetario en tu monedero electrónico y comprar lo que quieras. También podrás comprar un viaje con los regalos que acumules, así que no hay excusa.