Despertó tras estar 3 meses en coma para enterarse de que su prometido se había ido con otra mujer

¿Te imaginas estar en coma y que tu vida cambie por completo sin ti? Esto le pasó a Brie Duval de 25 años. La joven originaria de Australia se ha vuelto viral después de revelar todo lo que sucedió mientras se encontraba recuperándose de un aparatoso accidente que la dejó en estado de coma por varios meses, tiempo en el que su prometido decidió continuar con su camino. Duval tuvo que pasar cinco meses en el hospital de los cuales 3 estuvo en coma. Brie vivía en la ciudad de Jasper en Canadá y trabajaba como supervisora de un restaurante cuando en agosto del 2020 su vida cambió radicalmente después de que cayera de un muro de contención de 10 metros de altura en frente de un bar en un extraño accidente. El suceso dejó gravemente herida a Brie, quien tuvo que ser trasladada en avión al Hospital de Universidad de Alberta donde fue atendida durante cinco meses. Ahora, la joven cuenta su historia a través de su perfil de TikTok.

El accidente de Brie

A través de la red social del momento, la joven ha dado detalles de cómo ocurrió el accidente. La terrible caída le ocasionó severas lesiones cerebrales y la ruptura de varios huesos, por lo que a su llegada al Hospital de la Universidad de Alberta la colocaron al soporte vital en la UCI y los expertos lograron salvarle la vida. Ante la gravedad de su estado, los doctores tomaron la decisión de ponerla en coma después de que los estudios mostraran que tenía muchos huesos rotos, incluyendo lesiones graves en la columna, dos hemorragias cerebrales, costillas fracturadas y dientes rotos. Los expertos del hospital de Edmonton contactaron a los padres de Brie, Shay y Clarissa, quienes viven en Australia, para darles la terrible noticia y explicarles que la joven de 25 años tenía tan solo 10% de probabilidad de sobrevivir. De acuerdo con el Daily Mail, los padres de Duval pidieron varias veces al gobierno australiano permiso para salir del país y dirigirse a Canadá para cuidar de su hija, sin embargo, debido a las estrictas medidas sanitarias que había en ese entonces, los familiares de Brie no lograron obtener los permisos para salir de Australia. A pesar de la incertidumbre, Shay y Clarissa se negaron a apagar el soporte vital y poco a poco Brie comenzó a dar signos de mejoría. Después de tres meses de estar en coma inducido, la joven logró despertar, sin embargo, no recordaba varios momentos de su vida, incluyendo el hecho de que estaba comprometida con su novio de cuatro años.

La milagorsa recuperación de Brie

Después de un par de meses más, Duval comenzó a recordar poco a poco más detalles de su vida y volvió a acordarse de su prometido. Según explicó Brie a Daily Mail, ella pidió en varias ocasiones el número de su novio y cuando finalmente se lo dieron trató de contactarlo y ahí fue cuando se enteró que su prometido, no la visitó ni una vez durante su tiempo internada, la bloqueó de todas las redes sociales y además la dejó por otra mujer. “Había cero contacto. Me bloquearon en todas las plataformas, incluso su teléfono. Todavía estoy muy herida por sus acciones. No tengo ninguna razón o cierre de por qué hizo lo que hizo. Me siento tan herida que no puedo explicar la profundidad del dolor que me ha causado. Después de cuatro años, estaba muy sorprendida. Fuimos mejores amigos durante años. Nunca pensé que esto sucedería. Especialmente en un momento tan terrible de mi vida. Pensé que era mi alma gemela, pero pensé mal”, expresó la joven para el diario británico. Brie explicó que la nueva novia de su ex prometido fue la que tuvo un acercamiento con ella a través de un mensaje en el que decía que ella fue quien le pidió al joven bloquear a Brie ya que se sentía insegura.