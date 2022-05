La generosa recaudación para los hijos de la maestra asesinada en el tiroteo de Texas y su marido, quien murió de un infarto dos días después

Hace una semana Estados Unidos vivió una tragedia después de que un joven de 18 años abriera fuego en la Escuela Primaria Robb y acabara con la vida de 19 niños y dos maestras en Uvalde, Texas. Según los reportes de las autoridades locales, el tiroteo ocurrió alrededor del medio día. El responsable de la masacre fue identificado como Salvador Ramos, quien fue abatido por la policía dentro de la escuela. A través de un comunicado oficial, la policía de Texas confirmó que antes de atacar a los estudiantes Salvador hirió gravemente a su abuela, quien se comunicó con las autoridades para alertar sobre la situación, además los investigadores encontraron que Ramos publicó en su perfil de Facebook las intenciones que tenía para ese día. Un par de horas después del trágico suceso, el gobernador de Texas, Greg Abbott dirigió unas palabras de profundo dolor a los habitantes texanos e informó que el tiroteo del 24 de mayo ha sido registrado como el de mayor cantidad de muertos en una escuela primaria de Estados Unidos desde que un hombre armado acabó con la vida de 20 niños y seis adultos en la escuela primaria de Sandy Hook en Newton, Connecticut, hace casi una década. Entre las víctimas del tiroteo se encuentra Irma García, maestra de la Robb Elementary School, quien según informó The New York Times, trató de proteger a sus alumnos logrando rescatar al menos una vida. Lamentablemente, el fallecimiento de Irma no fue la única tragedia para la familia, pues dos días después su esposo, Joe Garcia, murió a causa de un infarto dejando huérfanos a sus cuatro hijos. La historia del trágico fallecimiento de la parejaha causado conmoción en redes sociales, y gracias a el GoFundMe que organizaron los sobrinos de Irma y Joe, se ha logrado recaudar más de $2,700,000 dólares (aproximadamente $54,350,200 pesos mexicanos) para el apoyo a la familia de los esposos fallecidos.

El trágico fallecimiento de Irma y Joe

Después de más de 25 años de matrimonio la tragedia golpeó a la familia García la semana pasada cuando Salvador Ramos le quitó la vida a 19 niños y dos maestras en la Robb Elementary School. Tras el sensible fallecimiento de Irma, su esposo murió a los dos días al regresar a casa después de llevarle flores a su amada. Según reportaron los médicos, era posible que Joe muriera a causa del síndrome del corazón roto, conocido como miocardiopatía de takotsubo, una condición inusual que normalmente ocurre después de factores estresantes extremos, sin embargo, no se ha dado a conocer la causa exacta debido a que se tiene que realizar una autopsia. La trágica muerte de los esposos dejó a cuatro hijos a la deriva. El mayor, Cristian, de 23 años es infante de la Marina de Estados Unidos, mientras que su hermano José, de 19 estudia en la universidad, su hermana Lyliana de 15 años es estudiante de secundaria y la hermana menor aún está en la primaria.

El GoFundMe en apoyo a la familia García

“Hola, mi nombre es Debra Austin, Irma García era mi prima y una de las maestras asesinadas en la Escuela Primaria Robb en Uvalde, Texas (24/05/2022). Irma era esposa, madre de 4 hijos, prima, hermana, hija, tía y una persona maravillosa. Literalmente haría cualquier cosa por cualquiera…sin hacer preguntas. Amaba a los niños de su clase y murió tratando de protegerlos. Por favor, donen todo lo que puedan para ayudar a su familia. El 100% de lo recaudado se destinará a la familia García para diversos gastos. Gracias y Dios los bendiga”, se lee en la descripción de la página de recaudación de fondos. Hasta ahora alrededor de 49,000 personas han puesto su granito de arena y a pesar de que el objetivo del GoFundMe era de $10,000 dólares (aproximadamente $197,000 pesos) ya se ha donado más de $2,000,000 de dólares (aproximadamente 54,000,000 pesos mexicanos) en apoyo a la familia de Irma y Joe.