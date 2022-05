Muere de un infarto el esposo de una de las profesoras fallecidas en el tiroteo de Texas

A principios de la semana Estados Unidos vivió una tragedia después de que un joven de 18 años abriera fuego en la Escuela Primaria Robb y acabara con la vida de 19 niños y dos maestras en Uvalde, Texas. De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades locales, el tiroteo ocurrió alrededor del medio día y tras el trágico suceso el responsable de la masacre fue identificado como Salvador Ramos, quien fue abatido por la policía. De acuerdo con el Gobernador de Texas Greg Abbott, la masacre del pasado martes 24 de mayo fue registrada como la de mayor cantidad de muertos en una escuela primaria de Estados Unidos desde que un hombre armado acabó con la vida de 20 niños y seis adultos en la escuela primaria de Sandy Hook en Newton, Connecticut, hace casi una década. Entre las víctimas se encuentra Irma García, maestra de la Robb Elementary School, quien según informó The New York Times, trató de proteger a sus alumnos y evitar que las balas los alcanzaran logrando rescatar al menos una vida. Apenas dos días después de la devastadora muerte de Irma, la familia de la maestra vuelve a estar de luto tras el repentino fallecimiento de su esposo, Joe García de 50 a causa de un infarto.

El trágico fallecimiento del esposo de Irma García

El jueves 26 de mayo, el sobrino de Irma informó a través de sus redes sociales el lamentable fallecimiento de Joe García, esposo de una de las víctimas del tiroteo en Uvalde: “Extremadamente desgarrador, vengo con un profundo dolor para decir que el esposo de mi tía Irma, Joe García, falleció debido al dolor por el que pasaba, realmente no tengo palabras para saber cómo nos sentimos todos, por favor oren por nuestra familia. Dios tenga misericordia de nosotros. Esto no ha sido fácil”, se lee en el perfil de Twitter de John Martinez. Según se ha informado a través de medios estadounidenses, el hombre le llevó flores a su fallecida esposa y al regresar a casa sufrió un ataque al corazón el cual acabó con su vida al instante. El sensible fallecimiento de la pareja deja a cuatro hijos huérfanos de 23, 19, 15 y 13 años. En apoyo a los hijos de Joe e Irma, los familiares comenzaron una campaña de GoFundMe: “Realmente creo que Joe murió con el corazón destrozado y perder al amor de su vida de 30 años fue demasiado para soportarlo” se lee en la página de recolección de dinero.

Más detalles del tiroteo

De acuerdo con la información proporcionada por los agentes de investigación, el Salvador Ramos había dejado detalles de sus intenciones aproximadamente 15 minutos antes de abrir fuego en la Escuela Primaria Robb. El miércoles, a través de un comunicado oficial, el gobernador de Texas, Greg Abbott informó que encontraron la publicación en su perfil de Facebook en donde explicaba que iba a disparar contra una escuela primaria. Además, el joven también expresó a través de la red social que tenía intenciones de dispararle a su abuela, seguido de otra publicación afirmando que ya había disparado el arma en contra de su familiar. Según explicaron las autoridades poco después de herir gravemente a su abuela, el joven se dirigió a la escuela de Uvalde y abrió fuego contra los estudiantes y maestros. Actualmente, la mujer con quien vivía Salvador se encuentra en estado crítico en el hospital y según explicó The New York Times, la abuela de Ramos llamó a las autoridades para explicar lo sucedido.