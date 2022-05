Katya Echazarreta, la primer mexicana que volará al espacio

¿Te imaginas cumplir uno de tus máximos sueños? Ir al espacio, sin duda es una actividad que se encuentra en la lista de varias personas y ahora, con los avances en viajes espaciales turísticos en los que han estado trabajando los magnates como Elon Musk, Jeff Bezos y Richard Branson, esta realidad cada vez es más cercana. Los empresarios han estado realizando diversos viajes a lo largo de este año y con estos han logrado cumplir los sueños de muchas personas. Entre los afortunados que han sido invitados a vivir una experiencia en el espacio exterior están Wally Funk, quien por fin logró convertirse en astronauta después de haber sido parte del proyecto Mercury 13 en los años 60, y personajes icónicos como el actor canadiense William Shatner. Pero ahora es el turno de una mexicana de cumplir su máximo sueño. ¡Con 26 años, Katya Echazarreta se convertirá en la primera mujer de nuestro país en ir al espacio! ¿Cuál será su misión a bordo del Blue Origin NS-21? Te lo contamos más adelante.

¿Quién es Katya Echazarreta?

Originaria de Guadalajara, Jalisco, Katya se mudó a Estados Unidos cuando apenas tenía 7 años. La joven se enfrentó a varios momentos complicados, pues a su llegada a tierras norteamericanas tuvo que pasar varios años lejos de su familia debido a los procesos de migración. A pesar de las dificultades, Echazarreta siempre soñó con formar parte de la NASA y para lograr su objetivo se dedicó a estudiar ingeniería en la UCLA y además finalizó una maestría en Ingeniería Eléctrica e Informática en la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, Maryland. Mientras estaba realizando sus estudios universitarios, Katy ingresó como pasante al laboratorio de propulsión de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) y se ha convertido en un modelo a seguir en la comunidad STEM (Ciencia, Tecnología Ingeniería y Matemáticas). Además de ser una apasionada de la ingeniería, la joven mexicana busca apoyar a otras mujeres alrededor del mundo que tienen las mismas aspiraciones que ella. “Como ingeniera mexicana que trabaja en la industria espacial, sé de primera mano lo pocas que somos. Siempre he creído que nos es suficiente para alcanzar tus metas si no ayudas a que los demás crezcan contigo”, explicó Katya en una entrevista con S4H (Space fo Humanity).

La misión de Katya en el espacio

El pasado 9 de mayo, a través de su cuenta oficial en Twitter, Space for Humanity anunció que la mexicana se convertiría en la primera beneficiaria del Programa de Astronautas Ciudadanos de Space for Humanity. Echazarreta fue seleccionada por Blue Origin, la empresa espacial de Jeff Bezos, para formar parte de la tripulación de la próxima misión NS-21, en donde la mexicana estará acompañada de otros 5 astronautas. “¡Vas al espacio! ¡Estamos encantados de presentar a nuestra primera astronauta, Katya Echazarreta! La sorprendimos en una llamada con la noticia de que irá al espacio en la misión NS-21 de Blue Origin”, se lee en el perfil de S4H. La organización de Bezos fue creada con el propósito de ampliar el acceso al espacio para toda la humanidad y la mexicana de 26 años fue elegida entre más de 7 mil candidatos de más de 100 países. Katya estará acompañada de otras cinco personas: el inversionista y veterano de la misión NS-19 Evan Dick, el piloto y presidente de Action AViation, Hamish Harding, el ingeniero de producción civil, Victor Correo Hespanha, EL confundador de Dream Variation Ventures, Jason Robinsons y Victor Vescovo, quien es cofundador de Insight Equity. Según se ha explicado en las redes sociales de Blue Origin, esta será la quinta misión tripulada de la nave New Shepard. Durante el viaje de 10 minutos, la velocidad llegará a superar la velocidad del sonido y se elevara la nave a más de 105 kilómetros, en el punto más alto de la misión, los astronautas a bordo podrán experimentar de la gravedad cero y de las espectaculares vistas de la tierra y el espacio. Pero no es la primera vez que Katya trabaja para la NASA pues la futura astronauta mexicana ya ha participado en cinco misiones de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio entre las cuales destacan proyectos con el Perseverance Rover y Europa Clipper. Inicialmente el vuelo estaba programado para el pasado viernes 20 de mayo, sin embargo, debido a que se presentaron algunos problemas en la nave, la misión será reprogramada. No se ha dado a conocer la fecha exacta de despegue, pero a través de redes sociales Katya ha expresado que está sumamente emocionada: “¡Seguridad primero! Agradecida con el equipo de Blue Origin y su voluntad de ponernos primero. ¡No puedo esperar al lanzamiento!”, se lee en la cuenta de Twitter de Katya.