El brote de la hepatitis aguda podría estar ligado con el Covid-19

Hace ya más de dos años nuestras vidas dieron un cambio radical con la llegada del coronavirus. A pesar de que han sido tiempos muy complicados, los avances en las campañas de vacunación han logrado disminuir la gravedad y mortalidad de los casos, haciendo que poco a poco las naciones comiencen a levantar las estrictas medidas de prevención de los contagios, sin embargo, los expertos de la Organización Mundial de la Salud han expresado en más de una ocasión que todavía es muy temprano para bajar la guardia, pues la lucha no ha terminado. Hace algunas semanas otro virus llegó a alertar al mundo entero, en específico a los niños. Se trata de la hepatitis aguda infantil que se ha propagado a ritmos alarmantes y según reveló un nuevo estudio la transmisión podría estar vinculada con el Covid-19.

¿Está ligado el padecimiento con el coronavirus?

En un nuevo estudio publicado por Petter Brodin y Moshe Arditi en la revista británica The Lancet se explicó que podría existir un vínculo entre los contagios con coronavirus y los casos de hepatitis aguda que se han estado registrando en distintos países a lo largo de las últimas semanas. Según señala la publicación, algunos niños de Reino Unido e Israel que actualmente están diagnosticados con la hepatitis aguda, tienen o tuvieron Covid-19, además The Lancet señaló que la mayoría de los pacientes que se están enfrentando a esta enfermedad todavía no tienen edad suficiente para ser vacunados contra la hepatitis aguda. Para llegar a las conclusiones en Reino Unido se realizaron pruebas a 97 niños de los cuales 11 dieron positivo a coronavirus, mientras que otros tres habían tenido Covid ocho semanas antes de presentar síntomas de la hepatitis. Por su parte los expertos de Israel también realizaron investigaciones similares y se encontró que, de los 12 niños con hepatitis, 11 tuvieron coronavirus en meses anteriores. “La infección por Covid puede causar la formación de un reservorio viral. La persistencia viral del virus en el tracto gastrointestinal puede conducir a la liberación repentina de proteínas virales a través del epitelio intestinal, lo que lugar a una activación inmunitaria, misma que daría paso a la hepatitis aguda”, explicaron Petter Brodin del departamento de inmunología e inflamación del Colegio de Londres y Moshe Arditi del Centro Médico Cedars Sinai, en Los Ángeles.

Situación a nivel mundial

El pasado 15 de abril, la OMS informó sobre la aparición de un brote de hepatitis aguda de origen desconocido en Reino Unido e Irlanda del Norte. A partir de esa fecha se comenzaron a llevar a cabo investigaciones sobre el virus y se llegó a conclusión de que los principales afectados son los niños entre 1 medad y 16 años. La Organización Mundial de la Salud no tardó en expresar su preocupación en torno a la nueva enfermedad pues ha ido incrementando a un ritmo muy rápido. Durante la más reciente conferencia de prensa, el director general de la OMS, Tedros Adhanom, informó que ya existen más de 420 casos confirmados en por lo menos 20 países. Se ha informado que la mayoría de los contagiados se encuentran en Europa y se ha confirmado la presencia del virus en Estados Unidos, Canadá, Argentina, México, Panamá, Japón, Reino Unido, Irlanda del Norte, España, Bélgica, Dinamarca, Italia, Indonesia, Israel, Francia, Noruega, Rumania, entre otros. Según reportó Adhanom, hasta la fecha han fallecido 6 niños mientras que otros 26 han necesitado un trasplante de hígado. Los síntomas más comunes que se han detectado son: vómitos, diarrea, fiebre, dolor abdominal, color amarillento de los ojos y la piel.