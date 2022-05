El hombre que sin experiencia de vuelo aterrizó un avión cuando su piloto perdió la consciencia cuenta cómo fue ese momento para él

¿Te imaginas que tu piloto pierda la conciencia medio vuelo y tengas que aterrizar el avión por tu cuenta sin tener idea de cómo se hace? Pues así fue el caso de Darren Harrison, quien sin duda alguna ha impactado al mundo entero con su gran hazaña, al aterrizar un Cessna 208 en el Aeropuerto Internacional de Palm Beach, Florida. El hombre logró comunicarse con una torre de control, desde la cual Robert Morgan, controlador aéreo de Fort Pierce, le brindó las instrucciones necesarias para aterrizar sin incidentes la nave. Días después de su aterradora experiencia, Darren explicó en una entrevista los detalles de los momentos que vivió durante su viaje de las Bahamas a Miami.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS DE ACTUALIDAD

Elon Musk puso en pausa la compra de Twitter

Bono y The Edge realizaron un concierto sorpresa en un refugio antibombas en Kiev mientras sonaban las sirenas de ataque

La experiencia de Darren

Tras las heroicas acciones que realizó el hombre estadounidense al aterrizar con éxito un avión sin tener experiencia como piloto, Harrison fue el invitado de honor al programa Today de NBC, en donde de forma exclusiva contó lo que vivió durante esos cardíacos momentos.Según explicó, tuvo que brincar tres filas de asientos para llegar a la cabina mientras que el avión caía en picada. Al llegar al cuarto de control, Harrison apartó al piloto que estaba inconsciente, se puso los auriculares y de y de forma inmediata alertó sobre la situación y pidió ayuda a los expertos de las torres de control aéreas. “Alguien me preguntó el otro día cuál era mi ritmo cardíaco normal o cuál pensaba que era mi ritmo cardíaco cuando todo eso estaba pasando, y dije, probablemente 90. Y luego me preguntaron ¿y cuando todo terminó? Y contesté que probablemente 160”, explicó el nuevo piloto durante la entrevista para el medio estadounidense. Darren expresó que no entró en pánico mientras estaba en el aire ya que sabía que era una situación muy grave y debía permanecer concentrado para lograr llegar al suelo a salvo. “Estuve bastante tranquilo y sereno todo el tiempo, porque sabía que era una situación de vida o muerte. O haces lo que tienes que hacer para controlar la situación o vas a morir y eso fue lo que hice. Cuando detuve el avión fue cuando me golpeó el pánico”, dijo Harrison para Today.

La mujer de 72 años que ha comenzado un viaje a pie de Venecia a Pekín

Los cardíacos momentos del vuelo

El pasado 10 de mayo, Darren Harrison estaba a bordo de una avioneta Cessna 208 cuando se percató de que su piloto se encontraba inconsciente. De forma inmediata, el pasajero intentó contactar con alguna torre de control para pedir ayudar. Según explicó Morgan, el controlador aéreo que le salvó la vida a Darren, en una entrevista con la cadena WPBF él fue el que se percató del llamado de emergencia por parte de un pasajero a bordo de un avión pequeño. El hombre, que no tenía ninguna experiencia de vuelo solicitó ayuda por radio y Robert, quien tiene más de 20 años de siendo un experto en control de tráfico aéreo calmó a Harrison y le dio las instrucciones necesarias para que el piloto novato lograra aterrizar a salvo. Mientras que Morgan trataba de mantener la calma para dirigir bien al pasajero a bordo del Cessna 208, otros miembros de las torres de control de Miami alertaron a los bomberos y autoridades de lo que estaba ocurriendo en el aire. A los pocos minutos, la pista del Aeropuerto Internacional de Palm Beach en Miami fue inundada por bomberos y policías a la espera de Darren, listos para actuar en caso de que algo saliera mal a la hora del aterrizaje. Según se puede escuchar en las grabaciones de LiveATC.net, en el momento que el pasajero del vuelo logró poner el avión con éxito en el suelo todos alabaron sus grandes habilidades y respiraron con profundo alivio. En los videos compartidos por los medios estadounidenses se puede ver cómo el avión se tambalea mucho a la hora de tocar el piso, y después se muestran imágenes de como las autoridades ayudan a bajar a las dos personas que iban a bordo para brindarles apoyo.