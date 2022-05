El hombre que sin experiencia aérea aterrizó el avión en el que viajaba después de que su piloto quedara inconsciente

Sin duda alguna la mente es súper poderosa, sin embargo, en muchas ocasiones es la que nos puede llegar a frenar pues empezamos a darle vuelta a las ideas y muchas veces nos convencemos de que no podemos hacer algo porque no estamos capacitados para ello. Pero, la realidad es que somos capaces de hacer muchas más cosas de las que imaginamos y así fue el caso de un pasajero de un vuelo que viajaba desde las Bahamas a Florida, quien con la ayuda de un controlador aéreo logró aterrizar la nave en la que volaba después de que el piloto cayera inconsciente.

Un verdadero héroe

El pasado martes, Robert Morgan, un controlador aéreo de Fort Pierce, fue testigo de una gran hazaña por parte de un pasajero, que decidió permanecer anónimo. Según explicó Morgan a la cadena WPBF, respondió a un llamado de ayuda de emergencia por parte de un pasajero a bordo de un avión pequeño. El hombre sin experiencia de vuelo solicitó asistencia por radio después de que el piloto del avión monomotor Cessna 280 perdiera la consciencia repentinamente sobre las costas del Atlántico casi llegando a Florida. “Tengo una situación grave aquí. Mi piloto no puede expresarse bien, No tengo idea de cómo volar el avión”, se escucha decir al hombre en una grabación de LiveATC.net, un sitio que transmite y archiva comunicaciones de control de tráfico aéreo. Robert, el controlador de tráfico con 20 años de experiencia contestó al llamado del hombre y tomó el mando para ayudar al pasajero a llegar a salvo al aeropuerto y lograr aterrizar el avión. Según se informó, Morgan le preguntó al pasajero si conocía la posición del avión, sin embargo, el hombre respondió que no: “No tengo idea. Puedo ver la costa de Florida frente a mí, pero no tengo idea”.

Las instrucciones de la torre de control

Pasaron varios minutos antes de que la avioneta Cessna 280 fuera localizada por la torre de control, la cual en ese momento ya se dirigía al norte de Boca Ratón. Tratando de permanecer calmado para evitar alterar al novato piloto, Robert le pidió al hombre que tratara de mantener el nivel del avión e intentara seguir la línea de la costa ya sea hacia el norte o hacia el sur. Todo marchaba bien hasta que la comunicación con la aeronave empezó a cortarse un poco por lo que el controlador aéreo pidió al pasajero su número de celular al pasajero para tener una mejor comunicación con él. “Trata de mantener las alas niveladas y ve si puedes comenzar a descender. Empuja los controles hacia adelante y desciende a un ritmo muy lento”, le decía el experto en tráfico aéreo al hombre pilotando. Tras varios minutos de tensión al avión logró aterrizar de forma segura en el Aeropuerto Internacional de Palm Beach en Florida y tras lograr colocar la nave en tierra firme el pasajero dijo “Ya estoy en el suelo. ¿Cómo apago esto?”. De lo más emocionado, Robert Morgan, el controlador que ayudó a aterrizar el avión con éxito desde su cabina explicó a la cadena WPBF sobre cómo se sintió durante ese tiempo: “Sabía que el avión estaba volando como cualquier otro avión. Solo tenía que mantenerlo a él tranquilo, dirigirlo a la pista y explicarle como reducir la potencia de la aeronave para que pudiera descender. Se sintió muy bien ayudar de esta manera a alguien”, dijo Morgan en entrevista con el medio estadounidense.