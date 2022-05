¿Recuerdas a la niña corredora del video viral? Es hija de este famoso boxeador

Sin duda alguna el sueño de todos los padres es ver triunfar a sus hijos y verlos hacer lo que más les gusta. En las familias donde los papás son famosos deportistas, muchas veces los adultos prefieren que sus hijos no sigan sus pasos ya que saben lo difícil que es llegar a ser los mejores en alguna disciplina, sin embargo, en algunas ocasiones es prácticamente imposible impedir que los pequeños se adentren en un deporte y no queda más que apoyarlos y estar sumamente orgullosos de cada logro que consiguen, y Terence Crawford sin duda alguna es un experto en esto. Su pequeña Lay Lay, de 7 años, se hizo viral en redes sociales gracias a un video que el orgulloso boxeador profesional subió en su perfil de Instagram donde se ve a la niña impactando a todos con su velocidad en una carrera escolar, que, a pesar de un ligero y divertido tropiezo al principio de la prueba, demostró que es la mejor al ganarle a sus contrincantes.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS DE ACTUALIDAD

Novak Djokovic se expresó ante la decisión de Wimbledon de prohibir la participación de jugadores rusos y bielorrusos

Ievgenii Bogodaiko, el atleta paralímpico que subastará su medalla en apoyo a Ucrania

Con los ojos en el premio

¿Te imaginas a tus 7 años ser la mayor motivación del invicto campeón mundial de boxeo? Pues Talaya Crawford no solo se convirtió en la más grande inspiración de su padre, sino que en la de millones de personas alrededor del mundo. El sábado pasado, durante el Wings of Omaha Invitational, la hija del actual campeón mundial de la Organización Mundial de Boxeo (WBO) en el peso Wélter, se volvió viral gracias a su memorable participación en la carrera de 200 metros en el Northwest High School. Justo en el momento del arranque del recorrido, Lay Lay perdió uno de sus zapatos, pero sin pensarlo dos veces, la hija de Terence Bud Crawford recuperó lo más rápido posible su calzado, se lo puso y corrió a alcanzar a sus compañeras de pista quienes ya llevaban una ventaja significativa. Talaya no solo logró alcanzar a sus contrincantes, sino que rebasó a cada una de ellas, llegando a la meta con una distancia enorme entre ella y el segundo lugar de la carrera dejando a todos boquiabiertos, incluyendo a su padre, con su espectacular actuación. De lo más orgulloso, Terence compartió ese magnífico momento que vivió con todos sus seguidores en Instagram y dedicó unas emotivas palabras para su campeona: “No puedo dejar de pensar en la competencia de atletismo de mi hija de ayer. Ella simplemente no tiene idea de cuánto me motivó. Esta es la definición de no rendirse, corazón y determinación. Dejó todo en la pista incluso cuando la adversidad la golpeó”, se lee en el Instagram del boxeador estadounidense.

Solo tiene 10 años, pero ya se puede retirar porque ya es millonaria

La gran hazaña de la pequeña de 7 años se volvió viral en cuestión de minutos después de que la cuenta de Twitter @AccordingToBoxing compartiera una publicación en la red social. El video de Lay Lay ha superado las 8 millones de reproducciones y ha dado la vuelta al mundo. “Esto es simplemente asombroso. La hija de Terence Crawford pierde su zapato y luego hace lo inimaginable”, se lee en la publicación de @AccordingToBoxing. Según explicó el entrenador de Talaya, Shunta Paul, la niña de Crawford se ha dedicado a correr desde los 5 años con el Apollo Track Club de Omaha. Los medios locales que estuvieron presentes en la carrera de Lay Lay explicaron que la hija de Terence había pedido que se parara la carrera al darse cuenta de su problema, pero al no ver ninguna reacción por parte de los oficiales corrió a ponerse su zapato y siguió con la prueba. A pesar de que la pequeña Crawford sorprendió a todos con su actuación, su entrenador confesó a los medios locales que ella estaba enojada y avergonzada con su error. “Esa es Talaya. Odia perder. Te enseña a nunca rendirte”, dijo Shunta Paul para el Omaha World Herald.