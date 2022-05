Bono y The Edge realizaron un concierto sorpresa en un refugio antibombas en Kiev mientras sonaban las sirenas de ataque

La pesadilla por la que están pasando los habitantes ucranianos parece no tener fin, sin embargo, personas alrededor del mundo siguen mostrando su apoyo y solidaridad con el país. Desde las celebraciones más entrañables para levantar un poco los ánimos hasta la venta de los objetos más valiosos para apoyar a las fuerzas armadas y las personas que se encuentran en primera línea batallando contra el ejército ruso, personas del mundo entero han alzado la voz y han encontrado formas de ayudar a las zonas más afectadas, desde chefs mundialmente reconocidos, como José Andrés, quien está entregando comida a los ucranianos en medio de las zonas afectadas, hasta actrices como Angelina Jolie, quien a pesar de los peligros que existen recientemente ha visitado el país y el fin de semana pasado, Bono y The Edge, integrantes de U2, también decidieron mostrar su solidaridad con Ucrania al dar un pequeño concierto en una estación de metro en la capital del país, Kiev.

El concierto de U2

Han sino días muy complicados para los residentes ucranianos pues el fuego por parte del ejercito ruso no ha parado. Sin embargo, en medio de la incertidumbre y miedo, algunas personas han encontrado la forma de alegrar un poco los oscuros momentos de los ucranianos y en esta ocasión han sido Bono y The Edge los que sorprendieron a varias personas en un metro de Kiev. Bono, el líder del grupo U2, junto a su compañero The Edge, se presentaron en la estación de Khreshchatyk, que actualmente sirve como refugio contra ataques aéreos y deleitaron a más de 100 personas con un concierto de 40 minutos. Durante la actuación del domingo pasado, los artistas elogiaron la lucha por la libertad y pidieron que pronto llegue la paz, animando a todos los presentes con entrañables palabras entre canción y canción. Bono, el legendario músico de 61 años, y el guitarrista Dave Howell Evans, mejor conocido como The Edge, interpretaron hits como Sunny Bloody Sunday, Desire, With o Without You, entre otros clásicos de la banda irlandesa de rock. Con sirenas antiaéreas sonando de fondo, los músicos sorprendieron a todos los presentes con su música e incluso invitaron a participar con ellos a un joven soldado quien cantó con ellos Stand By Me.

Los integrantes de la famosa banda U2 recibieron una invitación por parte del presidente ucraniano para venir a realizar un concierto en apoyo al país: “El presidente Zelensky nos invitó a actuar en Kiev como muestra de solidaridad con el pueblo ucraniano y eso es lo que hemos venido a hacer #StandWithUkraine”, se lee en el Twitter oficial de la banda irlandesa. Bono y The Edge quienes en varias ocasiones han mostrado su solidaridad ante los complicados temas a los que se enfrenta la sociedad dedicaron un mensaje al presidente ucraniano en medio de su actuación: “Su presidente lidera el mundo en la causa de la libertad en este momento. El pueblo ucraniano no sólo está luchando por su propia libertad, está luchando por todos los que amamos la libertad. Esta noche, 8 de mayo, los disparos sonarán en el cielo de Ucrania, pero al final serán libres. Rezamos para pronto disfruten de un poco de esta paz”, expresó el activista irlandés entre canciones.