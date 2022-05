Las mejores películas para celebrar a mamá en su día

Nuestras mamás son increíbles, y merecen lo mejor todos los días y en especial durante el Día de las Madres. Son demasiadas las cosas que podríamos darle a una de nuestras personas favoritas en el planeta, pero sin duda alguna el tiempo que pasamos con ellas es lo más valioso. Desde un paseo por su parque favorito, disfrutando de un rico helado y los paisajes, hasta la preparación de una de sus comidas favoritas. Todas las ideas son increíbles, el chiste es consentir a mamá, pero nada mejor que pasar un gran rato viendo historias de mujeres estupendas y empoderadas que siempre buscan sacar adelante a sus familias sin importar los obstáculos que se puedan presentar cada día. En México celebramos este día tan especial el 10 mayo y para esta ocasión te dejamos algunas ideas de películas que puedes ver con tu mejor amiga, confidente y hasta compañera de aventuras. Así que toma nota, prepara la palomitas y un rincón muy cómodo y disfruta de estas grandes historias junto a tu mamá creando nuevos momentos que recordaran con mucho cariño durante toda su vida. ¡Feliz día a todas las hermosas y fuertes madres del mundo!

MAMMA MIA

¡Mamma Mia! Nada mejor que empezar este maratón con una de las historia favoritas de muchas mamás y lo mejor de todo es que ya pueden disfrutar de la historia completa de Donna, pues ¡Mamma Mia! La Película y ¡Mamma Mía! Vamos otra vez ya están disponibles en las plataformas de HBO, Prime Video y Apple TV. Donna es una joven que al terminar sus estudios de preparatoria decidió dejarlo todo y aveturarse a las paradisiacas islas de Grecia en donde su vida dio un giro radical. En la primera cinta, el personaje principal es interpretado por la gran Meryl Streep. Donna, es dueña de un pequeño hotel, ubicado en una de las islas griegas y ha dedicado su vida a la crianza de su hija Sophie (Amanda Seyfried), quien está a punto de casarse con el amor de su vida. A pesar de la estrecha relación entre ambas, Sophie decidió actuar a espaldas de su madre y después de leer el diario de la juventud de Donna, invitó a sus tres posibles padres al enlace con la esperanza de reconocerlo al instante. Además de contar con un elenco excepecional, no pararás de reír, bailar y cantar durante toda la película y te quedarás con ganas de más. Pero la buena noticia es que podrás seguir disfutando de la historia de Donna con la segunda parte en donde te deleitarás con las aventuras y travesuras de la joven que encontró su razón de ser a kilómetros de casa.

UN SUEÑO POSIBLE

Una madre no siempre será la que te tuvo dentro de su vientre por 9 meses y la que te crió desde pequeña, te enseñó a caminar y hablar y Sandra Bullock lo demostró en The Blind Side. Leigh Anne Tuohy (Sandra Bullock) vivía una vida increíble. Junto a su esposo y dos hijos, la familia tenía una vida soñada y formaba parte de la alta sociedad estadounidense. Sin embargo, todo cambió un día cuando Leigh Anne decidió ayudar a Michael Oher, un joven que atendía al mismo colegio que sus hijos, sin embargo, no contaba con la misma suerte que sus retoños pues el chico no tenía un hogar permanente y normalemnte pasaba las frías noches en el gimnasio del colegio. La señora Tuohy se percató de esto y lo invitó a quedarse con ellos un par de días. No fue nada fácil para la familia adaptarse a un nuevo miembro y llegaron a enfrentar a varios problemas, sin embargo, Sandra Bullock resolvió todas las complicaciones como si se tratará de su hijo biológico. Al poco tiempo, los Tuohy decidieron adoptarlo y además le abrieron las puertas a un futuro birllante pues su dedicación lo llevó a ser una de las más grandes estrellas de futbol americano. Tras esta actuación, que está basada en hechos de la vida real, Bullock se llevó el Oscar como mejor actriz.

UN VIERNES DE LOCOS

Seamos realistas, la relación con mamá puede llegar a ser un tanto complicada y enredada y más en los años de adolescencia. Por eso, esta película es ideal para las mamás e hijas que han pasado por algunos baches a lo largo de su vida. En esta historia la Doctora Tess Coleman (Jamie Lee Curtis) y su hija Anna de quince años (Lindsay Lohan) se topan con momentos complicados ya que sus gustos y opiniones parecen no encajar en lo absoluto. Sin embargo, un día dos galletas de la suerte provocan un gran cambio en sus vidas pues a la mañana siguiente Tess y Anna despiertan con la noticia de que cambiaron de cuerpos. Por más que trataron de regresar a la normalidad, no lo lograban y parecía que sus vidas estaban arruinadas, sin emabrgo, tras varios días de tener que vivir la vida de la otra persona, mamá e hija comienzan a entender mejor el punto de vista de cada una y al final, un gran acto de amor incondicional y la comprensión total lograron regresarlas a su cuerpo creando un lazo inquebrantable entre los personajes.

EL CLUB DE LAS MADRES REBELDES

Ser madre no es tarea nada fácil, por eso siempre seamos agradecidos con lo que nuestras heroínas de la vida real hacen por nosotros. En esta historia, Amy Mitchell (Mila Kunis) es una madre muy trabajadora que lleva una vida en apariencia perfecta, pero en realidad las preocupaciones y las obligaciones están haciendo que todo esté a punto de romperse pues el estrés del día a día le está impidiendo realizar sus deberes. Sin embargo, un día, agotada de su vida, decide formar equipo con otras dos madres agobiadas al igual que ella para liberarse de las algunas responsabilidades de su rutina. Las tres madres comenzaron a librarse del estrés al divertirse como adolescentes, sin embargo, otras madres más conservadoras de la escuela de sus hijos trataron de ponerle un alto a las aventuras de Amy y sus amigas. Al final, la diversión y los métodos pocos tradicionales de maternidad de las tres madres abrumadas terminaron conquistando a otros miembros de la asociación de padres el colegio, demostrando que las mamás también tienen derecho a relajarse, olvidarse de las preocupaciones y tener momentos inolvidables.

SI TE CASAS... TE MATO

Las mamás de nuestros novi@s pueden llegar a hacernos la vida sumamente complicada. Pero nada como la suegra de Jennifer Lopez en Monster in Law. Cansada de ls citas a ciegas y a punto de perder la esperanza en el amor, Charlie (JLO) conoce por accidente a Kein (Michale Vartan), un apuesto joven cirujano, de quien se enamoró rápidamente y las cosas parecen ir por buen camino. Sin embargo, tras varias románticas citas y cuando todo parecía perfecto, Kevin decidió llevarla a un almuerzo a conocer a su madre en donde tenía planeado proponerle matrimonio a la mujer de su vida. Al darse este momento, Charlie acepta al instante la propuesta, pero Viola (Jane Fonda) parece no estar de acuerdo con la decisión que ha tomado su adorado hijo, por lo que se propone hacer todo lo que esté en su manos para romper la relación y evitar el enlace. A pesar de las exageradas medidas que toma Viola, y tras casi lograr su objetivo, Charlie demostró ser más que suficiente para Kevin.

ENAMORÁNDOME DE MI EX

Nunca es tarde para el amor, y no es la primera vez que Meryl Streep nos lo demuestra, pero... ¿alguna vez imaginaste que podías enamorarte de tu ex? Así le sucedió a Jane, madre de 3 hijos, que a pesar de haberse divorciado de Jake (Alec Badlwin) hace varios años, mantiene una complicada relación con él pues él volvió a casarse con Agnes, una mujer mucho más joven que él, con la que había engañado a Jane. Pero, parece que la pareja de ex maridos todavía tenía asuntos pendientes, pues cuando viajaron a la graduación de su hijo menor a Nueva York, se volvió a prender el fuego entre Jane y Jake y decidieron iniciar una aventura, volviendo ahora a nuestra protagonista en la 'otra'. Sin embargo, la llama duró poco tiempo y Jane se enamoró del arquitecto (Steve Meyers) quien le ha estado ayudando a remodelar su casa y con quien pasó momentos súper divertidos.