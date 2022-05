Elon Musk y sus planes de cobrar por usar Twitter

Además de ser el director general de Tesla y SpaceX, consideradas como las empresas del futuro, el hombre más rico del planeta, según la lista de Forbes, se ha anotado otra gran victoria. El presidente de SolarCity, y copresidente de OpenAI y Neuralink, empresa con la que actualmente busca apoyar a personas con enfermedades neurológicas con la ayuda de un microchip, ganó una batalla de varias semanas y se hizo con Twitter por más de $40,000 millones de dólares. Desde que Elon Musk se ha convertido en nuevo dueño de la red social, el magnate sudafricano ha anunciado algunos cambios que planea integrar en la plataforma y uno de los que más ha llamado la atención es el hecho de que está considerando cobrar a algunos usuarios. ¿Quiénes serán los que tengan que pagar en Twitter?

¿Quién pagará por Twitter?

Este anuncio por parte de Elon Musk ha puesto en alerta a millones de usuarios alrededor del mundo, pues es un cambio significativo para la red social. Pero, que no cunda el pánico, pues el CEO de Tesla y SpaceX aseguró que los usuarios ‘ocasionales’ están a salvo ya que la plataforma siempre será gratuita para ellos. Los que están en peligro de comenzar a pagar para usar Twitter son los usuarios gubernamentales y las empresas. La noticia se dio a conocer por medio de su perfil de la red social: “Twitter siempre será gratuito para los usuarios ocasionales, pero quizás supongan un pequeño coste para los usuarios comerciales/gubernamentales”, se lee en el Twitter de Musk. Según el informe de Reuters, las empresas y los gobiernos deberán pagar por los tweets que quieran publicar y además otra de las ideas que se han revelado que tiene Elon es monetizar todos los tweets que contengan información importante o se hagan virales. A pesar de que el hombre más rico del planeta tiene muchos planes para la plataforma, la monetización sin duda alguna ha causado todo un revuelo en redes sociales y muchos usuarios han compartido su descontento con la decisión que podría llegar a tomar el nuevo dueño de Twitter.

Los cambios en la red social

A lo largo de las últimas semanas Elon Musk nos ha dado mucho de qué hablar, el magnate no solo sorprendió al comprar la plataforma de Twitter, sino también en una de sus más recientes entrevistas en la que confesó que no cuenta con un hogar permanente y solo es dueño de una propiedad, su avión, gracias al cual no desperdicia ni un segundo y aprovecha la mayor cantidad de tiempo para trabajar en sus distintas empresas. Tras su compra de la red social por aproximadamente $40,000 millones de dólares, el magante se mantiene en el foco de atención pues reveló que Parag Agrawal ya no será el CEO de la empresa y según mencionó Reuters, el empresario sudafricano ya tiene a una persona en mente para ocupar este puesto. Sin embargo, se ha informado que Agrawal seguirá en su posición hasta que se finalice la compra de la red social.