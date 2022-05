Se encuentran nuevas pistas en el caso de Madeleine McCann

Hace 15 años, el 3 de mayo del 2007, en Algarve se dio una de las desapariciones más sonadas del mundo. Las investigaciones del caso siguen avanzando, pues Madeleine McCann fue secuestrada cuando dormía en un departamento vacacional mientras sus padres cenaban con unos amigos y se turnaban para vigilar a sus hijos. Tras 15 años de búsquedas e investigaciones interminables, todavía quedan muchos misterios por resolver en torno al caso de la pequeña Madeleine. La desaparición de la niña de tres años ha causado tanto revuelo que varias plataformas como Netflix, Discovery entre otras, han creado documentales sobre el polémico caso de McCann. Después de 15 años, se ha dado a conocer que la policía alemana, que ha estado a cargo de la búsqueda de nuevas pistas, reveló que encontraron algo que podría vincular al principal sospechoso, Christian Brueckner, con el secuestro de Madeleine.

Las nuevas pistas en el caso de Madeleine

Han sido años muy duros para la familia de McCann quienes a pesar del paso del tiempo siempre recuerdan a su pequeña y cada que tienen oportunidad celebran sus cumpleaños y le dedican mensajes llenos de amor a su hija. Recientemente, Hans Christian Wolters, el encargado del departamento policial alemán, quien es el líder de la investigación, confirmó que lograron encontrar nuevas pistas que podrían estar vinculadas al sospechoso principal: “Estoy seguro de que la niña ha fallecido y que Brueckner, de 45 años, fue quien lo hizo. La investigación aún continúa y hemos encontrado algunos hechos nuevos, algunas pruebas nuevas, no pruebas forenses sino evidencias”, explicó el investigador durante una entrevista con la cadena portuguesa CMTV el martes pasado. Los oficiales alemanes emitieron un comunicado en junio del 2020 en donde anunciaban que Madeleine supuestamente había fallecido y que Christian Brueckner probablemente era el responsable, sin embargo, el sospechoso ha declarado esta semana que no tiene nada que ver con el secuestro de la pequeña y que cuenta con un testigo que puede respaldarlo. A pesar de que el oficial Wolters está convencido de la culpabilidad del hombre de 45 años, no ha podido confirmar esta información, pero tampoco negarla, durante la entrevista tampoco pudo comentar sobre los detalles de las nuevas evidencias ya que no se pueden dar pistas de las investigaciones policiales hasta que el sospechoso y sus abogados reciban todos los detalles. Según informó el medio británico The Sun, las nuevas evidencias que fueron halladas son unos pedazos de una pijama rosa de Winnie the Pooh, que según explicaron los padres de Madeleine, era la vestimenta que llevaba la pequeña en la noche de su desaparición. Se dice que estos pedazos fueron encontrados en la parte trasera de la camioneta de Brueckner.

¿Quién es Christian Brueckner?

Actualmente, el sospechoso principal en el caso de McCann se encuentra en una cárcel en Alemania ya que cuenta con cargos relacionados con el tráfico de drogas y tiene antecedentes de violación, por lo que las autoridades no tienen duda de que el podría ser el culpable del secuestro de Madeleine. El pasado 21 de abril, autoridades portuguesas y alemanas hicieron pública la declaración del sospechoso y siguen llevando a cabo investigaciones para poder encontrar cualquier rastro forense o de ADN para lograr tener todas las evidencias necesarias para culpar a Christian Brueckner del secuestro y asesinato de Madeleine McCann.