Bill Gates advierte que todavía podríamos no haber visto lo peor de la pandemia

Ha sido un año muy agridulce para Bill Gates, pues en cuestiones personales ha vivido tanto momentos complicados como otros llenos de emoción. La boda de su hija, Jennifer, sin duda alguna fue uno de los mejores días para el fundador de Microsoft. El espectacular enlace se llevó a cabo hace algunos meses en Nueva York, y según explicó Gates, ese día fue lo mejor de su año. Sin embargo, el difícil proceso de separación de su esposa, noticia que sorprendió a todos, pues la pareja llevaba casi 3 décadas juntos, ha marcado mucho su vida y en varias ocasiones ha dicho que a pesar del gran orgullo y felicidad que siente por su primogénita, ha sido un año de enorme tristeza personal para él. Ahora, el filántropo estadounidense ha vuelto a alzar la voz pero en esta ocasión para advertir que la pandemia no ha terminado y que posiblemente no hemos visto lo peor de ella.

La advertencia de Gates

En 2015, Bill advirtió al mundo sobre una enorme posibilidad de una pandemia mundial, la cual menos de cinco años después se convirtió en una realidad con la llegada del Covid-19 a nuestras vidas. El brote del virus nos ha obligado a cambiar nuestro estilo de vida y nos ha mantenido alerta por más de dos años, sin embargo, los avances en las campañas de vacunación parecen estar estabilizando la situación y poco a poco algunos países alrededor del mundo han optado por levantar las estrictas medidas de seguridad sanitaria, cosa con la que el empresario parece no estar de acuerdo. Según expresó el fundador de Microsoft en el Financial Times, la posibilidad de que surja una nueva variante, más transmisiva y más fatal, es altísima. “Todavía estamos en riesgo de que esta pandemia genere una variante que sería aún más transmisiva e incluso más fatal. No es probable, no quiero ser una voz de pesimismo, pero está muy por encima del 5% de riesgo de que ni siquiera hayamos visto lo peor en esta pandemia. Hay una necesidad urgente de vacunas más duraderas y de una mayor inversión por parte de la OMS y de los líderes mundiales, tanto para la pandemia actual, como para enfrentar un posible escenario de otro virus que afecte al ser humano”, expresó Bill Gates en una entrevista con el medio británico.

El libro del empresario

Según explicó el filántropo estadounidense, una posible solución sería la creación de un grupo de expertos internacionales que trabajen de la mano de epidemiólogos, pero también analistas de datos para que se pueda intercambiar la información y se puedan identificar con más facilidad las amenazas, y propone que este equipo de expertos sea liderado por la Organización Mundial de la Salud. Además, el millonario, que actualmente ocupa la tercera posición en la lista de las personas más ricas del mundo de Forbes, aprovechó para recordar el lanzamiento de su nuevo libro How to Prevent the Next Pandemic, en el cual propone todavía más ideas y medidas para poder evitar una situación similar a las que nos hemos tenido que enfrentar durante los últimos dos años con el brote del coronavirus.