¿Qué pasará con la sentencia de Boris Becker?

Sin duda alguna el mundo del tenis nos ha dado mucho de qué hablar a lo largo de este año. Desde las numerosas polémicas a las que se ha enfrentado el número uno del mundo, Novak Djokovic, hasta el exabrupto de Alexander Zverev en el abierto mexicano y la decisión por parte de Wimbledon de prohibir la entrada de competidores rusos y bielorrusos a su torneo. El tenis lleva ya varios meses en el ojo del huracán y las polémicas no paran pues ahora, se dio a conocer que una de las leyendas de este deporte y el campeón de seis torneos Grand Slam, Boris Becker, fue condenado a dos años y medio de prisión.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS DE ACTUALIDAD

¿Por qué ha sido descalificado Novak Djokovic del Abierto de Estados Unidos?

La exención médica de Novak Djokovic para jugar en el Abierto de Australia en la mira

El escandaloso caso de Boris Becker

La leyenda alemana del tenis, Boris Franz Becker, quien ganó seis torneos de Grand Slam, 49 torneos individuales y 15 dobles, además se convirtió en toda una sensación en su país, pues fue el primer alemán y el más joven en ganar un Wimbledon, el viernes pasado fue condenado a dos años y medio de cárcel por un tribunal británico. Según se dio a conocer, Becker, de 54 años, fue declarado culpable de cuatro cargos en base a la Ley de Insolvencia Británica. El caso del extenista se centró en la bancarrota que había declarado en el 2017 como resultado de un préstamo que no pagó por una cantidad mayor a la de $3,7 millones de dólares (aproximadamente $75,770, 900 pesos mexicanos) por una de sus residencias de lujo en la isla de Mallorca en España. La corte británica lo declaró culpable por ocultar estos activos y préstamos para evitar pagar sus deudas.

No es la primera vez que la exestrella del tenis se enfrenta a problemas con la ley, pues en el 2002 recibió una condena de dos años de prisión en Alemania, por evasión de impuestos. En esta ocasión la condena fue suspendida, sin embargo, la jueza del actual caso recordó el caso previo: “No prestó atención a la advertencia que le dieron y la oportunidad que le dio la suspensión de la sentencia y ese es un factor agravante importante”, expresó Deborah Taylor en la corte. A principios de abril un jurado británico logró encontrar como culpable a Boris de cuatro cargos en virtud de la Ley de Quiebra de los cuales uno fue de sustracción de propiedad, dos cargos de no revelación de su patrimonio y encubrimiento de deuda. Además, fue liberado de otros 20 cargos, entre los cuales estaban incluidos nueve por no entregar sus trofeos y medallas de tenis. Por lo que en un principio se enfrentaba a una sentencia máxima de siete años, sin embargo, debido a que sus crímenes no fueron violentos en cuestión de semanas podría ser trasladado a una cárcel de menor seguridad por 10 meses para después terminar su sentencia en su hogar u otro lado con un monitor electrónico.

Alexander Zverev sobre lo sucedido en el Abierto Mexicano: 'Definitivamente fue el peor momento de mi vida'

Las palabras de Djokovic

Por su parte, Novak Djokovic, quien fue pupilo de Becker desde el 2013 hasta el 2016 expresó su opinión con respecto a la decisión del tribunal: “Quedé con el corazón roto. Es un amigo desde hace mucho tiempo, ha sido mi entrenador durante tres años y es alguien que considero cercano y que ha contribuido mucho al éxito de mi carrera. Como amigo, me quedé muy triste por él. Espero simplemente que pase por este momento, y que cuando salga de prisión pueda vivir su vida. No sé si se puede decir normal, porque es evidente que la vida cambia para alguien que va a la cárcel, sobre todo tanto tiempo. Así que no sé cómo van a cambiar las cosas para para él. Rezo por él y espero que vaya bien en lo que se refiere a su salud mental, porque eso va a ser la parte más difícil”, dijo el número uno del mundo en una conferencia de prensa.