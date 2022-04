¿Te imaginas ser el cartero de la Antártida?

El deseo más grande de muchas personas es dedicarse a lo que más aman, abandonar la aburrida rutina del día a día y dejarlo todo para aventurarse a algo nuevo. Desafortunadamente muchas cosas suelen frenar el sueño de lo viajeros. A lo largo de los últimos dos años ha cambiado radicalmente la forma de trabajar y muchos buscan la experiencia de nómada en las oportunidades laborales ya que te permiten trabajar en cualquier parte del mundo. Pero ¿alguna vez te imaginaste que podrías desarrollar tu carrera en uno de los rincones más remotos del planeta? Si te animas a dar el salto, trabajar como cartero en la Antártida podría ser el inicio de una nueva aventura para ti. Port Lockroy es el punto más turístico del continente congelado y alrededor de 18,000 viajeros lo visitan de forma anual y entre las actividades más populares de la localidad es enviar una postal desde este remoto lugar. Sin embargo, actualmente este territorio no cuenta con cartero por lo que está abierta la vacante para que apliques. ¿Estás listo para tomar este reto?

¿Cómo aplicar a la vacante?

Una de las maravillas de este empleo es que no solicitan experiencia previa, pero eso sí debes tener mucha tolerancia a los climas extremos y además piden que seas una persona apasionada por la naturaleza. ¿Por qué? Además de realizar tus tareas como cartero y hacer los envíos de postales y cartas, entre los requisitos a cumplir están las funciones de observación de la colonia de pingüinos que hay en la zona. También tendrás que pasar tiempo en la única tienda del lugar y encargarte del museo de Port Lockroy. El tiempo del empleo sería únicamente en el verano austral durante los meses de noviembre a marzo cuando las temperaturas promedio llegan a 2 grados centígrados. Para algunos es un clima bastante soportable, pero recuerda que estamos hablando del Polo Sur y las temperaturas podrían llegar a cambiar en cualquier momento.

Otros obstáculos que representa la vacante

Como estamos hablando de uno de los lugares más alejado del mundo te tenemos que avisar que no te podrás bañar a gusto ya que no hay agua potable y la vivienda que te ofrecen es muy sencilla e incluye solo lo más básico para pasar las noches. Otro punto muy importante es que no existe la conexión a Wi-Fi, por lo que los candidatos deberán estar mentalmente preparados para desconectarse por completo del mundo exterior durante su estadía. Pero no te preocupes, pues estarás muy entretenido cada día con las actividades que deberás realizar y sin duda alguna los paisajes y experiencias te harán olvidar por completo la necesidad de utilizar tus redes sociales favoritas. Si esta oportunidad te ha llamado la atención debes apurarte y postularte a más tardar el 25 de abril ya que la persona seleccionada deberá comenzar a realizar su labor a finales de octubre o principios de noviembre. ¿Dónde puedes aplicar? Deberás acceder al sitio web de United Kingdom Antarctic Heritage Trust (UKAHT) en donde podrás encontrar el formulario a llenar y todos los detalles de tu próxima gran aventura.