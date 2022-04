Novak Djokovic se expresó ante la decisión de Wimbledon de prohibir la participación de jugadores rusos y bielorrusos

Sin duda alguna ha sido un año movido e inusual para el tenista número 1 del mundo. Novak Djokovic, quien se ha enfrentado a varias polémicas en lo que va de la pandemia y se ha visto obligado a perderse varios de los torneos importantes de tenis debido a su decisión de no vacunarse. Apenas hace algunos días Djokovic participó en su segundo torneo del año, el Masters de Montecarlo, en donde el tenista serbio lamentablemente fue eliminado en la segunda ronda del Masters 1000 por el español Alejandro Davidovich. Ahora, el veinte veces campeón de Grand Slam se ha vuelto a colorar en los titulares principales después de que criticara la decisión de prohibir la participación de los tenistas rusos y bielorrusos en el Wimbledon de este año.

La declaración de Djokovic

El pasado miércoles, los organizadores del Wimbledon anunciaron a través de un comunicado que los jugadores rusos y bielorrusos no podrán participar en la edición de este año tras la invasión rusa de Ucrania. El tenista serbio no se quedó indiferente con la expulsión de los atletas del torneo y decidió alzar la voz en defensa de sus compañeros: “Siempre condenaré la guerra, nunca apoyaré la guerra siendo yo mismo un hijo de la guerra. Sé cuánto trauma emocional deja. En Serbia todos sabemos lo que pasó en 1999. En los Balcanes hemos tenidos muchas guerras en la historia reciente. Sin embargo, no puedo apoyar la decisión de Wimbledon, creo que es una locura. Cuando la política interfiere con el deporte, el resultado no es bueno.”, dijo el tenista en una conferencia de prensa en el Abierto de Serbia.

La prohibición por parte de Wimbledon

La decisión que han tomado los organizadores del evento impedirá que jugadores como Daniil Medvedev, quien actualmente es el número dos del mundo, y Aryna Sabalenka, la actual cuarta mejor jugadora del planeta se pierdan la edición del emblemático Grand Slam de este año. A ellos se suman otros tres representantes de Rusia, que están posicionados entre los 30 primeros del ranking de la ATP y cuatro mujeres que se encuentran entre las 40 primeras de la clasificación de la WTA. Es la primera vez que se prohíbe la participación de jugadores de Rusia y Bielorrusia en eventos de tenis de esta magnitud, sin embargo, la decisión de la AELTC (All England Lawn Tennis Club) parece ser definitiva. “Dado el perfil de The Championships en el Reino Unido y en todo el mundo, es nuestra responsabilidad desempeñar nuestro papel en los esfuerzos generalizados del Gobierno, la industria, las instituciones deportivas y creativas para limitar la influencia global de Rusia a través de los medios más fuertes posibles. En las circunstancias de una agresión militar tan injustificada y sin precedentes, sería inaceptable que el régimen ruso tuviera algún beneficio de la participación de jugadores rusos o bielorrusos en el Campeonato. Por lo tanto, es nuestra intención, con profundo pesar, rechazar las inscripciones de jugadores rusos y bielorrusos en los Campeonatos del 2022”, expresó el All England Lawn Tennis Club en un comunicado oficial.

Alexander Zverev sobre lo sucedido en el Abierto Mexicano: 'Definitivamente fue el peor momento de mi vida'

Por su parte, Elina Svitolina, la tenista ucraniana que llegó a colocarse como la número 3 del mundo en años pasados dio su punto de vista a Sky News: “La mejor manera no es prohibirlos por completo, sino hacerlos hablar sobre el tema y preguntarles si apoyan la invasión en Ucrania, si apoyan al gobierno. Si pueden responder a esas preguntas y dicen que no apoyan las acciones, que no apoyan a Putin y Lukashenko, entonces se les permitirá participar". La ATP también criticó la decisión de los organizadores del torneo alegando que es 'injusta y tiene potencial de sentar un precedente dañino para el juego', mientras que la WTA expresó que estaba decepcionada con las 'medidas discriminatorias'.